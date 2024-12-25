رئيس شيوخ القبائل: السيسي أعاد الأمل إلى سيناء وأهلها (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 12:16 صباحاً - قال الشيخ علي فريج، رئيس مجلس شيوخ القبائل المصرية، إن مشايخ وأبناء سيناء يوجهون الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على قراره بالعفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء.

وأوضح فريج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد عبد الصمد عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن هذا القرار يعبر عن تقدير الرئيس السيسي لمواقف أهل سيناء ودورهم الوطني في مقاومة الإرهاب جنبًا إلى جنب مع قواتهم المسلحة.

وأضاف: "اليوم هو يوم فرح لـ54 أسرة سيناوية، بعد سنوات طويلة عانت فيها سيناء من التهميش بسبب الحروب المتتالية، حتى انتصار أكتوبر المجيد"، مؤكدًا أن الرئيس السيسي أعاد الأمل إلى سيناء من خلال اهتمامه بتعميرها وتنميتها، مشيرًا إلى أن ما يجري من إنجازات على أرض الواقع يتحدث عن نفسه.

وأشار الشيخ علي فريج إلى أن المشروعات التنموية في سيناء أصبحت حلمًا تحقق لأهاليها، حيث تم ضخ مليارات الجنيهات لتطوير البنية التحتية، بما يشمل إنشاء الطرق والمستشفيات والمدارس، بالإضافة إلى مشروع خط سكك حديدية سيربط بين ميناء العريش وطابا، مؤكدًا أن هذه الإنجازات لا تقتصر فائدتها على أبناء سيناء، بل تعود بالنفع على الشعب المصري بأكمله.