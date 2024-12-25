البابا تواضروس يهنئ بطريرك الروم الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 03:01 مساءً - قدم قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، التهنئة لقداسة الأنبا ثيؤدورس الثاني بطريرك الإسكندرية للروم الأرثوذوكس، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك خلال زيارته لمقر كنيسة القديس نيكولاس بالحمزاوي.

وأكد البابا تواضروس الثاني، في كلمته خلال الزيارة، أن روابط المحبة تجمع بين كل الكنائس المصرية، وأن احتفالات عيد الميلاد المجيد فرصة طيبة للتأكيد على عمق العلاقات التي تربط الجميع.

من جانبه، رحب بطريرك الروم الأرثوذكس بالزيارة، مشيدًا بالدور الروحي والوطني للبابا تواضروس، في دعم المحبة والسلام بكافة المناسبات.

رافق قداسة البابا تواضروس الثاني، لفيف من الآباء الأساقفة والكهنة، على رأسهم الأنبا دانيال مطران المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا إرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي، والأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية.

كان في استقبال البابا تواضروس، البابا ثيؤدوروس الثاني بطريرك الروم الأرثوذكس، وسط ترحيب من المصلين الحضور في الكنيسة.

وتحتفل عدد من الكنائس اليوم الأربعاء بعيد الميلاد المجيد وذلك وفقا للتقويم الغربي.