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البابا تواضروس يهنئ بطريرك الروم الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد - أخبار كلمتك

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البابا تواضروس يهنئ بطريرك الروم الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد - أخبار كلمتك

البابا تواضروس يهنئ بطريرك الروم الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 03:01 مساءً - قدم قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، التهنئة لقداسة الأنبا ثيؤدورس الثاني بطريرك الإسكندرية للروم الأرثوذوكس، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك خلال زيارته لمقر كنيسة القديس نيكولاس بالحمزاوي.

وأكد البابا تواضروس الثاني، في كلمته خلال الزيارة، أن روابط المحبة تجمع بين كل الكنائس المصرية، وأن احتفالات عيد الميلاد المجيد فرصة طيبة للتأكيد على عمق العلاقات التي تربط الجميع.

من جانبه، رحب بطريرك الروم الأرثوذكس بالزيارة، مشيدًا بالدور الروحي والوطني للبابا تواضروس، في دعم المحبة والسلام بكافة المناسبات.

رافق قداسة البابا تواضروس الثاني، لفيف من الآباء الأساقفة والكهنة، على رأسهم الأنبا دانيال مطران المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا إرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي، والأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية.

كان في استقبال البابا تواضروس، البابا ثيؤدوروس الثاني بطريرك الروم الأرثوذكس، وسط ترحيب من المصلين الحضور في الكنيسة.

وتحتفل عدد من الكنائس اليوم الأربعاء بعيد الميلاد المجيد وذلك وفقا للتقويم الغربي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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