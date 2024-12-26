البيئة تستعرض رؤيتها الشاملة لقطاع الصناعة خلال عام 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 26 ديسمبر 2024 12:05 صباحاً - تشهد مصر تحولًا كبيرًا نحو الاقتصاد الأخضر، حيث تبذل جهودًا حثيثة لتحقيق التنمية المستدامة والحد من التلوث، وقد أدت وزارة البيئة دورًا محوريًّا في هذا التحول من خلال مجموعة من المبادرات والسياسات التي تستهدف قطاع الصناعة بشكل خاص.

تحويل التحديات البيئية إلى فرص اقتصادية

أدركت وزارة البيئة أهمية تحويل التحديات البيئية إلى فرص اقتصادية، فبدلًا من النظر إلى القيود البيئية على أنها عائق أمام النمو الصناعي، عملت على تحويلها إلى محفز للابتكار والاستثمار. وقد تم ذلك من خلال مجموعة من الإجراءات، منها:

تطوير الأداء البيئي للمصانع: تم إطلاق برنامج التحكم في التلوث الصناعي، والذي ساعد العديد من الشركات على تطوير أدائها البيئي وخفض استهلاك الطاقة والموارد.

تشجيع الاستثمارات الخضراء: تم إطلاق برنامج الصناعات الخضراء المستدامة، والذي يوفر مزيجًا من القروض والمنح للشركات التي ترغب في تنفيذ مشاريع صديقة للبيئة.

تبسيط الإجراءات البيئية: تم تطوير منصة رقمية لنظام تقييم الأثر البيئي، مما سهل على الشركات الحصول على التراخيص البيئية.

دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة: تم إعداد دليل خاص بالتحول الأخضر للشركات الصغيرة والمتوسطة، والذي يوفر معلومات حول مصادر التمويل والدعم الفني المتاحة.



التركيز على الطاقة النظيفة والاقتصاد الدائري

أوضحت وزارة البيئة أنه قد ركزت الجهود المصرية على تشجيع استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة، والتحول نحو الاقتصاد الدائري، الذي يعتمد على إعادة تدوير الموارد وتقليل النفايات. وقد تم ذلك من خلال:

زيادة استخدام الوقود البديل: شهدت مصر زيادة كبيرة في استخدام الوقود البديل في المصانع، مما ساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية.

تشجيع النقل المستدام: تم إطلاق مبادرات لدعم النقل العام المستدام، مثل مشروع "كايرو بايك".

إدارة المخلفات بشكل مستدام: تم إصدار قانون جديد لإدارة المخلفات، والذي يشجع على إعادة تدوير النفايات وتحويلها إلى موارد قيمة.



وتعاونت مصر مع العديد من الشركاء الدوليين لتنفيذ هذه المشاريع، مما ساهم في تعزيز مكانتها كدولة رائدة في مجال الاستدامة البيئية، كما أولت مصر اهتمامًا كبيرًا بالبحث والتطوير في مجال البيئة، وذلك من خلال دعم المراكز البحثية والجامعات، وتشجيع الابتكار في مجال التقنيات الصديقة للبيئة.

نفذت وزارة البيئة أيضا العديد من الحملات التوعوية لزيادة الوعي البيئي لدى المواطنين، وتشجيعهم على تبني سلوكيات صديقة للبيئة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.