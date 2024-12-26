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حارسة الحكايات، مجموعة قصصية جديدة لـ إبراهيم فرغلي - أخبار كلمتك

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حارسة الحكايات، مجموعة قصصية جديدة لـ إبراهيم فرغلي - أخبار كلمتك

حارسة الحكايات، مجموعة قصصية جديدة لـ إبراهيم فرغلي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 26 ديسمبر 2024 12:15 مساءً - يصدر قريبًا عن دار الشروق للنشر والتوزيع، المجموعة القصصية “حارسة الحكايات” للكاتب إبراهيم فرغلي، حيث من المقرر أن تطرحها الدار ضمن إصداراتها الجديدة في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025. 

المجموعة القصصية حارسة الحكايات

وتتكون المجموعة من 8 قصص تتداخل الحدود فيما بينها، حيث الأسرار تتكشف، والأحداث تتشابك، وتصير كل حكاية مرآة تعكس الروح الإنسانية في صراعها مع الذاكرة والتاريخ.
 

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025 

وتحل سلطنة عمان "ضيف شرف" الدورة السادسة والخمسين من المعرض، واختارت اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بدورة 2025، شخصية المعرض للدورة المقبلة، فوقع الاختيار على اسم المفكر الدكتور أحمد مستجير، ليكون شخصية معرض القاهرة الدولي للكتاب، والكاتبة فاطمة المعدول شخصية معرض الطفل.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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