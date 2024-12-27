اليمنية تدعو الى هذا الامر عقب قصف مطار صنعاء - أخبار كلمتك

وجه رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية نداءً عاجلاً بخصوص إخراج الطائرات المدنية المتواجدة في مطار صنعاء إلى مواقع أكثر أماناً، وذلك بسبب استمرار الضربات الجوية التي تهدد سلامة الطائرات والبنية التحتية للمطار.



وأشار في بيان رسمي إلى أن أربع طائرات تابعة للشركة (ثلاث من طراز A320 وواحدة من طراز A330) معرضة لخطر كبير قد يتسبب في أضرار جسيمة تؤثر على جاهزيتها للتشغيل، مما ينذر بوقف كامل لعمليات النقل الجوي من مطار صنعاء.



وأكدت الإدارة استعدادها للتعاون الكامل لإخراج الطائرات وتوفير الحلول التي تضمن سلامة أصول الشركة واستمرارية العمل. كما حمّلت الجهات المعنية المسؤولية في حال تعرضت الطائرات لأي أضرار نتيجة الضربات.



يأتي هذا النداء عقب استهداف الطيران الصهيوني لمطار صنعاء الجولي وفي إطار الجهود المبذولة لتفادي أي أضرار قد تؤثر على قطاع النقل الجوي وخدمات الخطوط اليمنية، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ التدابير العاجلة لضمان حماية الطائرات.

