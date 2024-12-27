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كل ما تريد معرفته عن بطاقات ميزة في البنك الزراعي - أخبار كلمتك

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كل ما تريد معرفته عن بطاقات ميزة في البنك الزراعي - أخبار كلمتك

كل ما تريد معرفته عن بطاقات ميزة في البنك الزراعي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 01:45 صباحاً - يقدم البنك الزراعي خدمات عدَّة لعملائه وفي مقدمتها بطاقات ميزة وفق عدد من المزايا والشروط والمستندات المطلوبة لاستخراج البطاقات.

 

بطاقة ميزة البنك الزراعي

يصدر البنك الزراعي المصري بطاقة ميزة – الزراعي المدفوعة مقدمًا للمدفوعات الحكومية لجميع المواطنين المصريين من سن 16 سنة وتستهدف كافة المواطنين غير المتعاملين مع البنوك لاستخدامها في كافة المدفوعات الحكومية الإلكترونية وعبر الإنترنت.

 

بطاقة ميزة الزراعي للمدفوعات الحكومية

وتشمل قائمة خصائص بطاقة ميزة الزراعي للمدفوعات الحكومية من البنك الزراعي العديد من المهام حيث  تستخدم في المدفوعات الحكومية إلكترونيًّا من خلال:

 

1- ماكينات الـ POS بجميع الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية التي يتعامل معها المواطنين.

2- عبر الإنترنت من خلال المواقع الإلكترونية للحكومة الإلكترونية.

وتضم قائمة المميزات في بطاقة ميزة الزراعي ما يلي:

 

مميزات بطاقة ميزة الزراعي 

تصدر البطاقة مجانًا وبدون مصاريف سنوية.

إمكانية استخدامها بواسطة ماكينات الـ POS بجميع الوزارات والجهات الحكومية.

تنفيذ كافة المعاملات عبر المواقع الإلكترونية للحكومة الإلكترونية.

سهولة الإيداع من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM.

سحب نقدى من ماكينات الـ POS داخل فروع البنك الزراعي المصري.

لا تتطلب فتح حساب بنكي.

الحد الأقصى للرصيد 20 ألف جنيه.

الحد الأقصى للشراء 15 ألف جنيه.

مدة صلاحية البطاقة 3 سنوات.

المستندات المطلوبة

بطاقة الرقم القومي

تفعيل بطاقة  ميزة الزراعي من خلال ماكينات الـ POS بفروع البنك

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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