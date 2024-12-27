تحديث الصناعة: تأهيل مزارع البصل بسوهاج ومزارع النباتات الطبية والعطرية بقنا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 03:40 صباحاً - أكد مركز تحديث الصناعة، انه تم البدء في تنفيذ نشاط تأهيل مزارع البصل بمحافظة سوهاج ومزارع النباتات الطبية والعطرية بمحافظة قنا للحصول على شهادة الجلوبال جاب، في خطوة تهدف إلى تعزيز جودة الإنتاج الزراعي وتحقيق المعايير العالمية لهذه المحاصيل.

ويأتي هذا استمرارًا للتعاون المثمر والبناء بين مركز تحديث الصناعة وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية بمحافظات الصعيد وبالاخص في محافظتي سوهاج وقنا.

وتعتبر شهادة الجلوبال جاب معيارًا عالميًّا يهدف إلى تعزيز الممارسات الزراعية الجيدة والمستدامة وضمان جودة وسلامة المنتجات الزراعية. ومن خلال هذا النشاط، يسعى مركز تحديث الصناعة وبرنامج التنمية المحلية إلى تحسين جودة الإنتاج الزراعي في صعيد مصر وزيادة فرص التصدير من خلال فتح أسواق جديدة للتصدير.

تحديث الصناعة يطلق نسخة جديدة من موقعه الإلكتروني

أطلقت دعاء سليمة، الرئيس التنفيذي لمركز تحديث الصناعة النسخة الجديدة من الموقع الإلكتروني للمركز، وذلك بعد تحديث المحتوى وكذلك الخدمات التي يتم تقديمها للعملاء في مختلف المنشآت الصناعية.

جاء ذلك بناء على توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بالاهتمام بملف التحول الرقمي لدعم القطاعات الصناعية المختلفة.

ويتطلع مركز تحديث الصناعة من خلال موقعه الإلكتروني الجديد لمواصلة رحلة الدعم والتطوير للقطاعات الصناعية والعمل على البرامج المتنوعة التي تساهم في تمكين التصنيع محليًا وغيرها من الخدمات التي والبرامج التي تتكامل لخلق صناعة مصرية تنافسية.

ونجح المركز منذ توليه مسؤولية تحديث وتطوير الصناعة المصرية عام 2000 في تقديم 120 ألف خدمة لأكثر من 9 آلاف عميل في 11 قطاعًا صناعيًّا متخصصًا، لدراسة مشاكلها واحتياجاتها، من خلال وضع استراتيجيات وخطط التطوير لتحسين الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية لتلك المنشآت، وتطوير أنظمة العمل بداخلها بكل ما تحتاجه من تدريب وبناء قدرات وإرساء تطبيقات التحول الرقمي وربط الصناعة بالبحث العلمي.

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