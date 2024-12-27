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الجيزة تغلق 15 منشأة صحية مخالفة تدار بدون ترخيص - أخبار كلمتك

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الجيزة تغلق 15 منشأة صحية مخالفة تدار بدون ترخيص - أخبار كلمتك

الجيزة تغلق 15 منشأة صحية مخالفة تدار بدون ترخيص - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 06:40 مساءً - تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مجهودات مديرية الشئون الصحية بالجيزة لرفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة لأهالى المحافظة. 
 

ووجه المحافظ بضرورة إستمرار حملات التفتيش على المنشأت الصحية والعلاجية بالتنسيق مع أحياء ومراكز ومدن المحافظة والجهات الأمنية وضبط المخالفات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 

و أطلع محافظ الجيزة على تقرير الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية والذى جاء به شن الإدارة بالتعاون مع إدارة العلاج الحر عدد من الحملات شملت مناطق ( كرداسة، أبو النمرس،العياط، منشأة القناطر، الهرم، ٦ أكتوبر ).
 

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غلق ١٥ منشاة صحية مخالفة

وأوضح التقرير أن الحملات تمكنت من غلق ١٥ منشاة صحية مخالفة شملت إغلاق ٣ مستشفيات وعدد ٢ مصحة لعلاج الإدمان ومركز لرعاية مرضى القلب ومركز أشعة و٧ عيادات خاصة ومعمل للتحاليل تدار بدون ترخيص ولمخالفتها لإشتراطات المنشأت الطبية وتحرير محضرين لفض الشمع وإعادة مزاولة نشاط بدون ترخيص.
 

وقد اكد محافظ الجيزة أن الحملات جاءت انطلاقا من حرص المحافظة على صحه وسلامه المواطنين والتزام المنشآت الصحية الخاصه بتطبيق كافه المعايير التي تضمن سلامه المترددين عليها مؤكدًا علي استمرارها بشكل دوري من خلال أجهزة المحافظة ومديرية الشئون الصحية.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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