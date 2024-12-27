الرياضة - 06:31 - حصاد منتخب مصر 2024.. مكاسب كبيرة وتأهل سريع لـ أمم إفريقيا في حضور العميد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 27 ديسمبر 2024 06:31 مساءً - حصاد منتخب مصر 2024.. نجح حسام حسن في قيادة الفراعنة لبر الأمان، بعد التأهل الرسمي إلى نهائيات أمم إفريقيا 2025 بالمغرب، وتصدر مجموعته بتصفيات كأس العالم 2026.

ورغم البداية لمنتخب مصر لعام 2024، إلا أن تعاقد الفراعنة مع حسام حسن دفع الفريق نحو العودة لاستعادة الانتصارات، وبناء منتخب قوي يمكنه التواجد في أكبر المحافل العالمية.

ونستعرض في هذه السطور مشوار منتخب مصر وحصاده في 2024، على النحو التالي:

مشوار منتخب مصر في 2024

مصر ضد تنزانيا

مباراة ودية بدأ بها منتخب مصر مشواره في 2024، وتحديدا يوم 17 يناير، وجاءت استعدادا لبطولة كأس أمم إفريقيا، ونجح الفراعنة خلالها في تحقيق الفوز بثنائية محمود حسن تريزيجيه وهدف من نيران صديقة.

مصر وموزمبيق

بدأ منتخب مصر مشواره في بطولة كأس الأمم الإفريقية بمواجهة موزمبيق بدور المجموعات، ليفلت الفراعنة من الهزيمة، بعد التعادل بهدفين لمثلهما، وسجل للفراعنة كل من مصطفى محمد ومحمد صلاح "ركلة جزاء".

مصر وغانا

استمرت سلسلة النتائج المخيبة للآمال من منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث واجه نظيره الغاني في ثاني المواجهات، وخرج بتعادل مثير بهدفين لمثلهما، وكان قريبا من الخسارة كما حدث في لقاء الجولة الافتتاحية، وسجل للفراعنة كل من عمر مرموش ومصطفى محمد.

مصر والرأس الأخضر

حاول منتخب مصر الخروج بنتيجة إيجابية في ثالث مبارياته بدور المجموعات لبطولة أمم إفريقيا، تجنبا لتوديع المسابقة مبكرا، وانتهت المواجهة أيضا بالتعادل 2-2، وسجل للفراعنة محمود تريزيجيه ومصطفى محمد، وتأهل الفريق رغم حصوله على 3 نقاط فقط.

مصر والكونغو الديمقراطية

تأهل منتخب مصر لملاقاة الكونغو الديمقراطية في دور الستة عشر ببطولة كأس الأمم الإفريقية، وهذه المباراة لم تكن سهلة أبدا، فقد عانى الفراعنة كثيرا وخرجوا بتعادل 1-1 في وقت اللقاء الأصلي ووقع على الهدف مصطفى محمد.

وابتسمت ركلات الترجيح لصالح منتخب الكونغو الديمقراطية ليودع منتخب مصر بطولة أمم إفريقيا تحت قيادة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا.

مصر ونيوزيلندا

بدأ منتخب مصر عهدا جديدا بعد رحيل روي فيتوريا، وتعيين حسام حسن مديرا فنيا جديدا للفراعنة، وكانت البداية من بطولة كأس عاصمة مصر 2024 بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتفوق منتخب مصر على نظيره النيوزيلندي بهدف دون رد في الدور نصف النهائي من بطولة كأس عاصمة مصر بتوقيع مصطىف محمد، ليعبر الفراعنة إلى المباراة النهائية وملاقاة كرواتيا.

مصر وكرواتيا

خسرت مصر أمام كرواتيا وسط حضور جماهيري كبير في ملعب العاصمة الإدارية الجديدة، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، وسجل ثنائية الفراعنة كل من رامي ربيعة ومحمد عبد المنعم.

مشوار منتخب مصر في تصفيات إفريقيا

وحجز منتخب مصر مكانه في نهائيات أمم إفريقيا 2025 بالمغرب، عقب تصدر مجموعته في التصفيات برصيد 14 نقطة، من 4 انتصارات وتعادلين دون أن يتعرض لأي خسارة.

وبدأ منتخب مصر مشواره في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا بالفوز على الرأس الأخضر بثلاثية نظيفة، وعلى بوتسوانا برباعية بيضاء، وعلى موريتانيا بهدفين، قبل أن يعود ويحرز الفوز الثاني على الأخير بهدف دون رد.

وفي الجولة الخامسة من تصفيات أمم إفريقيا، تعادل منتخب مصر أمام الرأس الأخضر بهدف لمثله، وهي النتيجة ذاتها التي انتهت بها مواجهة بوتسوانا في الجولة الأخيرة.

مشوار منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026

وخاض منتخب مصر 4 مباريات في تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 حتى الآن، بواقع 3 انتصارات وتعادل، ويحتل صدارة مجموعته برصيد 10 نقاط.

وتفوق منتخب مصر بنصف دستة أهداف على نظيره الجيبوتي في أول مباراة بتصفيات كأس العالم، قبل أن يعود من سيراليون بانتصار بهدفين نظيفين، وتفوق بنتيجة هدفين مقابل هدف على بوركينا فاسو قبل أن يتعادل مع غينيا بيساو بهدف في كل شبكة.