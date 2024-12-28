الرياضة - 09:06 - الزمالك يخطط للتخلص من سيف الجزيري في يناير - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 28 ديسمبر 2024 09:06 صباحاً - أصبح النجم التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على أعتاب الرحيل عن القلعة البيضاء، وذلك بسبب أزمة المستحقات المالية المتأخرة للاعب.

وتقدم الجزيري بشكوى رسمية لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد نادي الزمالك بسبب المستحقات المالية المتأخرة التي وصلت لسبعة أشهر، ليصبح التونسي قريبًا من مغادرة البيت الأبيض.

ويخطط مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين للبيب للتخلص من سيف الدين الجزيري في الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك بالتوصل لاتفاق مع اللاعب على جدولة مستحقاته المالية المتأخرة.

وفي حالة التوصل لاتفاق سيقوم مجلس الزمالك بإنهاء التعاقد مع اللاعب بالتراضي، ومنحه الضوء الأخضر للانتقال إلى أي فريق آخر بداية من شهر يناير المقبل، ويعد الوداد المغربي الأقرب للتعاقد مع التونسي.

وكان المدرب السابق البرتغالي جوزيه جوميز قد منح إدارة الزمالك موافقته على رحيل الجزيري عن الفريق في حالة التوصل لاتفاق مناسب معه، ونفس الأمر تكرر حاليًا مع المدرب الحالي السويسري كريستيان جروس.