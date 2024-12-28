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الرياضة - 10:56 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نهاية تعاملات السبت 28 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:56 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نهاية تعاملات السبت 28 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:56 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نهاية تعاملات السبت 28 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:56 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نهاية تعاملات السبت 28 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:56 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نهاية تعاملات السبت 28 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 28 ديسمبر 2024 10:56 مساءً - سعر الدولار.. شهد سعر الدولارتذبذبا خلال التعاملات المسائية اليوم السبت 28 ديسمبر 2024، فسجل سعر الدولار في منتصف التعاملات نحو 50.82 جنيه للشراء، 50.95 جنيه للبيع، ووصل سعر الدولار في ختام التعاملات إلى مستوى 50.83 جنيه للشراء، 50.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصر

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سعر الدولار يتخطى الـ 50 جنيها
سعر الدولار

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم السبت 28 ديسمبر 2024
البنوك المصرية بيع شراء
سعر الدولار في البنك المركزي 50.93 جنيه 50.83 جنيه
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 50.92 جنيه 50.82 جنيه
سعر الدولار في بنك مصر 50.92 جنيه 50.82 جنيه
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB 50.92 جنيه 50.83 جنيه
سعر الدولار في بنك الإسكندرية 50.92 جنيه 50.83 جنيه
سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 50.92 جنيه 50.83 جنيه
سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 50.97 جنيه 50.88 جنيه

سعر الدولار في البنوك

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سعر الدولار في البنك المركزي المصري، سجل نحو 50.83 جنيه للشراء، 50.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، سجل نحو 50.82 جنيه للشراء، 50.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر، سجل نحو 50.82 جنيه للشراء، 50.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان، سجل نحو 50.82 جنيه للشراء، 50.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية، سجل نحو 50.82 جنيه للشراء، 50.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة الإسلامي

سعر الدولار في بنك البركة الإسلامي، سجل نحو 50.82 جنيه للشراء، 50.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي، سجل نحو 50.88 جنيه للشراء، 50.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي، سجل نحو 50.82 جنيه للشراء، 50.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، سجل نحو 50.82 جنيه للشراء، 50.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية، سجل نحو 50.84 جنيه للشراء، 50.94 جنيه للبيع.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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