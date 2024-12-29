منها منح الجنسية المصرية لـ15 سوري، قرارات جديدة لرئيس الوزراء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 03:10 مساءً - نشرت الجريدة الرسمية ثلاث قرارات جديدة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن منح الجنسية المصرية لـ 15 سوري وبنجلاديشي وأردني ويمني وليبي. وإخراج أرض من الجيزة من عداد الأراضي الأثرية.

-قرار رئيس الوزراء رقم 4477 لسنة 2024، الذي نُشر في الجريدة الرسمية رقم 51 مكرر (هـ) الصادر في 24 ديسمبر 2024، بشأن إخراج المسطح البالغ مساحته (11 فدانًا و15 قيراطًا)، الكائنة بناحية جبل بني يوسف مدينة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، من عداد الأراضي الأثرية.



-كما نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 51 مكرر (و)، الصادرة في 24 ديسمبر 2024، قرارين لرئيس الوزراء، منهم القرار رقم 4480 لسنة 2024، بشأن الموافقة على منح الجنسية المصرية لـ 7 سوريين، ووبنجلاديشي وأردني.

-وقرار رئيس الوزراء رقم 4481 لسنة 2024، بمنح الجنسية المصرية لـ8 سوريين وليبي ويمني.

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