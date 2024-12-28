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الزمالك يستقر على رحيل ثنائي الفريق في يناير - أخبار كلمتك

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الزمالك يستقر على رحيل ثنائي الفريق في يناير - أخبار كلمتك

الزمالك يستقر على رحيل ثنائي الفريق في يناير - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 28 ديسمبر 2024 11:00 مساءً - استقر مجلس إدارة نادي الزمالك على رحيل لاعبين من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وعلمت كلمتك أن الزمالك يبحث تسويق محمد عاطف ومهاب ياسر خلال الميركاتو الشتوي الجاري عن طريق البيع النهائي أو الإعارة أو دخولهما في صفقات تبادلية.

فيما يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة الاتحاد السكندري، المقرر لها غدا الأحد في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد في الدوري الممتاز

تقام مباراة الزمالك والاتحاد السكندري غدا الأحد في الثامنة مساء في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري

ومن المقرر أن تنقل قنوات أون تايم سبورت مباراة الزمالك والاتحاد كونها الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز. 

الزمالك والاتحاد 

الزمالك يتعادل مع طلائع الجيش 

وكان نادي الزمالك تعادل مع طلائع الجيش بهدفين لمثلهما بإستاد الكلية الحربية، في إطار مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

رفع الأبيض رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني بالتساوي مع المتصدر المصري البورسعيدي، فيما رفع الطلائع رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثامن. 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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