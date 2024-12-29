الرياضة - 03:16 - عاجل.. براءة البلوجر سوزي الأردنية صاحبة تريند «الشارع اللي وراه» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 29 ديسمبر 2024 03:16 مساءً - قضت محكمة مستأنف شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، بقبول المعارضة الاستئنافية أمام محكمة جنح مستأنف الطفل على حكم حبس البلوجر سوزي الأردنية عامين، على خلفية اتهامها بسب والدها على الهواء بألفاظ خادشة للحياء العام في الواقعة التي حملت رقم 2451 لسنة 2024، وحكمت ببراءتها من التهم المنسوبة إليها.

في وقت سابق أدانت محكمة جنح المطرية، حكمًا بحبس البلوجر سوزي الأردنية، عامين مع تغريمها 300 ألف جنيه، بالإضافة إلى كفالة قيمتها 100 ألف جنيه، وذلك بعد اتهامها باستخدام ألفاظ خادشة للحياء العام في حق والدها أثناء بث مباشر.

وخلال استجوابها، أوضحت سوزي أن والدها استولى على أموالها التي كسبتها من «تيك توك» ورفض إعادتها، ما أدى إلى شجار بينهما أثناء البث.

وأكدت أنها لم تكن تدرك أن الآلاف يشاهدون الموقف وأنها لم تقصد إهانة والدها، قائلة: «اندمجت في الموقف ومكنش قصدي أهين أبويا قدام الناس».

وألقت الأجهزة الأمنية في القاهرة القبض على سوزي في منطقة الساحل بتهمة الإساءة للقيم الأسرية بعد نشرها مقاطع فيديو تحتوي على ألفاظ مسيئة.