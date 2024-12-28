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الموجة الباردة تواصل ضرب البلاد.. حالة الطقس غدا الأحد 29 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الموجة الباردة تواصل ضرب البلاد.. حالة الطقس غدا الأحد 29 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الموجة الباردة تواصل ضرب البلاد.. حالة الطقس غدا الأحد 29 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 28 ديسمبر 2024 10:56 مساءً - حالة الطقس غدا الأحد.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن النشرة الجوية والظواهر الجوية المتوقعة ليوم غد الأحد 29 ديسمبر 2024، مشيرة إلى استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على جميع الأنحاء.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأحد، طقس بارد نهاراً على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

حالة الطقس غدا الأحد 29 ديسمبر 2024

ولفتت هيئة الأرصاد إلى وجود فرص أمطار متوسطة ورعدية أحياناً، غدا الأحد، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وحذرت «الأرصاد» من نشاط الرياح، على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

الظواهر الجوية المتوقعة غدا الأحد 29 ديسمبر 2024

الظواهر الجوية المتوقعة غدا الأحد 29 ديسمبر 2024

وبينت حالة البحر الأحمر، حيث ستكون حالته من معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الأمواج (2.5:1.5) متر، واتجاه الرياح من جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

أما عن حالة البحر الأحمر، فأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن حالته معتدلة، وارتفاع الأمواج (2:1.5) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا الأحد

درجات الحرارة غدا الأحد 29 ديسمبر 2024

درجات الحرارة غدا الأحد 29 ديسمبر 2024
المدن/ المحافظات العظمى الصغرى
القاهرة 18 10
العاصمة الإدارية 18 08
6 أكتوبر 18 08
بنها 17 10
دمنهور 17 09
وادي النطرون 18 08
كفر الشيخ 17 09
المنصورة 18 10
الزقازيق 18 11
شبين الكوم 17 10
طنطا 17 09
دمياط 18 11
بورسعيد 18 11
الإسماعيلية 19 09
السويس 18 09
العريش 19 07
رفح 19 06
رأس سدر 20 09
نخل 17 01
كاترين 11 -2
الطور 21 09
طابا 17 06
شرم الشيخ 22 14
الإسكندرية 17 10
العلمين 16 08
مطروح 17 09
السلوم 15 08
سيوة 16 05
رأس غارب 22 11
الغردقة 23 12
سفاجا 23 12
مرسى علم 23 13
شلاتين 24 16
حلايب 22 16
أبو رماد 23 15
رأس حدربة 22 16
الفيوم 18 05
بني سويف 18 04
المنيا 18 05
أسيوط 18 04
سوهاج 19 06
قنا 20 06
الأقصر 21 07
أسوان 21 09
الوادي الجديد 20 04
أبو سمبل 21 09

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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