الموجة الباردة تواصل ضرب البلاد.. حالة الطقس غدا الأحد 29 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 28 ديسمبر 2024 10:56 مساءً - حالة الطقس غدا الأحد.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن النشرة الجوية والظواهر الجوية المتوقعة ليوم غد الأحد 29 ديسمبر 2024، مشيرة إلى استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على جميع الأنحاء.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأحد، طقس بارد نهاراً على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

حالة الطقس غدا الأحد 29 ديسمبر 2024

ولفتت هيئة الأرصاد إلى وجود فرص أمطار متوسطة ورعدية أحياناً، غدا الأحد، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وحذرت «الأرصاد» من نشاط الرياح، على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

الظواهر الجوية المتوقعة غدا الأحد 29 ديسمبر 2024

وبينت حالة البحر الأحمر، حيث ستكون حالته من معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الأمواج (2.5:1.5) متر، واتجاه الرياح من جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

أما عن حالة البحر الأحمر، فأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن حالته معتدلة، وارتفاع الأمواج (2:1.5) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا الأحد 29 ديسمبر 2024

درجات الحرارة غدا الأحد 29 ديسمبر 2024 المدن/ المحافظات العظمى الصغرى القاهرة 18 10 العاصمة الإدارية 18 08 6 أكتوبر 18 08 بنها 17 10 دمنهور 17 09 وادي النطرون 18 08 كفر الشيخ 17 09 المنصورة 18 10 الزقازيق 18 11 شبين الكوم 17 10 طنطا 17 09 دمياط 18 11 بورسعيد 18 11 الإسماعيلية 19 09 السويس 18 09 العريش 19 07 رفح 19 06 رأس سدر 20 09 نخل 17 01 كاترين 11 -2 الطور 21 09 طابا 17 06 شرم الشيخ 22 14 الإسكندرية 17 10 العلمين 16 08 مطروح 17 09 السلوم 15 08 سيوة 16 05 رأس غارب 22 11 الغردقة 23 12 سفاجا 23 12 مرسى علم 23 13 شلاتين 24 16 حلايب 22 16 أبو رماد 23 15 رأس حدربة 22 16 الفيوم 18 05 بني سويف 18 04 المنيا 18 05 أسيوط 18 04 سوهاج 19 06 قنا 20 06 الأقصر 21 07 أسوان 21 09 الوادي الجديد 20 04 أبو سمبل 21 09