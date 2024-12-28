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الرياضة - 10:16 - بنيامين نتنياهو يخضع لعملية جراحية.. غدا - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:16 - بنيامين نتنياهو يخضع لعملية جراحية.. غدا - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:16 - بنيامين نتنياهو يخضع لعملية جراحية.. غدا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 28 ديسمبر 2024 10:16 مساءً - أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، أن بنيامين نتنياهو سيخضع لعملية جراحية غدا الأحد، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية.

وأضاف مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، أن نتنياهو أنه سيخضع لعملية جراحية لإزالة البروستاتا غدا بعد تشخيصه بتضخم حميد.

وكشف إعلام عبري أن نتنياهو خضع لفحص طبي يوم الأربعاء بعد اكتشاف عدوى في المسالك البولية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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