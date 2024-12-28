مشاهير العرب - مدحت العدل: أتمنى عودة عمرو دياب ومحمد فؤاد للتمثيل مرة أخرى - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 28 ديسمبر 2024 11:16 مساءً - أعرب الدكتور مدحت العدل، السيناريست الكبير، عن أمنيته في أن يعود النجم عمرو دياب للتمثيل، معقبا: «السينما باقية بشكل كبير ونفسي عمرو دياب يرجع يمثل لأن السينما هي البقاء.. لسه بيتعلم لحد دلوقتي لو لقى نغمة مختلفة في الصعيد هيروح يسمعها وعينه تلمع.. ولم يفقد الشغف إلى الآن».

وأشار مدحت العدل، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض، مقدمة برنامج «حديث القاهرة»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، اليوم السبت، إلى أن عمرو دياب لديه خبرة وناضج بشكل كبير وكان لديه القدرة على النجاح وسط كافة الأجيال، مضيفا: «أنصح عمرو دياب بعمل أفلام جديدة لأنها تبقى».

وتابع «العدل»، أن عمرو دياب لا يحب أن يدخل أي شخص في المساحة الخاصة والشخصية له، وموقف الانفلات في أحد المناسبات على شخص آخر كان له كواليس خاصة ولا يجب التطرق لهذا الأمر.

كما تمنى مدحت العدل، أن يعود الفنان محمد فؤاد مرة أخرى للتمثيل، مؤكدا أنه ممثل عظيم وكبير جدًا، وشارك معه في العديد من الأعمال الفنية، وحقق العديد من النجاحات طوال مسيرته الفنية والسينمائية.