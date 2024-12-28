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مشاهير العرب - مدحت العدل: أتمنى عودة عمرو دياب ومحمد فؤاد للتمثيل مرة أخرى - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - مدحت العدل: أتمنى عودة عمرو دياب ومحمد فؤاد للتمثيل مرة أخرى - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مدحت العدل: أتمنى عودة عمرو دياب ومحمد فؤاد للتمثيل مرة أخرى - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 28 ديسمبر 2024 11:16 مساءً - أعرب الدكتور مدحت العدل، السيناريست الكبير، عن أمنيته في أن يعود النجم عمرو دياب للتمثيل، معقبا: «السينما باقية بشكل كبير ونفسي عمرو دياب يرجع يمثل لأن السينما هي البقاء.. لسه بيتعلم لحد دلوقتي لو لقى نغمة مختلفة في الصعيد هيروح يسمعها وعينه تلمع.. ولم يفقد الشغف إلى الآن».

وأشار مدحت العدل، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض، مقدمة برنامج «حديث القاهرة»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، اليوم السبت، إلى أن عمرو دياب لديه خبرة وناضج بشكل كبير وكان لديه القدرة على النجاح وسط كافة الأجيال، مضيفا: «أنصح عمرو دياب بعمل أفلام جديدة لأنها تبقى».

وتابع «العدل»، أن عمرو دياب لا يحب أن يدخل أي شخص في المساحة الخاصة والشخصية له، وموقف الانفلات في أحد المناسبات على شخص آخر كان له كواليس خاصة ولا يجب التطرق لهذا الأمر.

كما تمنى مدحت العدل، أن يعود الفنان محمد فؤاد مرة أخرى للتمثيل، مؤكدا أنه ممثل عظيم وكبير جدًا، وشارك معه في العديد من الأعمال الفنية، وحقق العديد من النجاحات طوال مسيرته الفنية والسينمائية.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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