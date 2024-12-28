اليوم، قطع المياه عن قرية الدير بالأقصر بسبب أعمال الصيانة - أخبار كلمتك

اليوم، قطع المياه عن قرية الدير بالأقصر بسبب أعمال الصيانة - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم السبت 28-12-2024 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم السبت 28-12-2024 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

هل يمكن إصدار البطاقات المدفوعة مقدما للأطفال من بنك القاهرة؟ - أخبار كلمتك

هل يمكن إصدار البطاقات المدفوعة مقدما للأطفال من بنك القاهرة؟ - أخبار كلمتك

حركة اتجاه مؤشر الذهب بالتداولات العالمية، الأونصة وصلت إلى هذا السعر - أخبار كلمتك

حركة اتجاه مؤشر الذهب بالتداولات العالمية، الأونصة وصلت إلى هذا السعر - أخبار كلمتك

إحباط وحدث هام في شهر فبراير، توقعات مثيرة لـ الزعيم عادل إمام في 2025 - أخبار كلمتك

إحباط وحدث هام في شهر فبراير، توقعات مثيرة لـ الزعيم عادل إمام في 2025 - أخبار كلمتك

شروط تضعها شركات الطيران على وزن حقائب الطيران - أخبار كلمتك

شروط تضعها شركات الطيران على وزن حقائب الطيران - أخبار كلمتك

إسرائيل تعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن و3 ملايين إسرائيلي يهرعون إلى الملاجئ - أخبار كلمتك

إسرائيل تعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن و3 ملايين إسرائيلي يهرعون إلى الملاجئ - أخبار كلمتك

بيع أم إعادة استغلال، جهاز التنسيق الحضاري يحسم مصير مباني وزارات وسط البلد بعد إخلائها (فيديو) - أخبار كلمتك

بيع أم إعادة استغلال، جهاز التنسيق الحضاري يحسم مصير مباني وزارات وسط البلد بعد إخلائها (فيديو) - أخبار كلمتك

حركة مؤشر الفضة بالتداولات العالمية، الأونصة تسجل هذا الرقم - أخبار كلمتك

حركة مؤشر الفضة بالتداولات العالمية، الأونصة تسجل هذا الرقم - أخبار كلمتك

منعا للقيل والقال، عجمان الإماراتي يكشف ماذا يحدث بالنادي حال ضم مروان عطية - أخبار كلمتك

منعا للقيل والقال، عجمان الإماراتي يكشف ماذا يحدث بالنادي حال ضم مروان عطية - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

مواعيد مباريات اليوم السبت 28-12-2024 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مواعيد مباريات اليوم السبت 28-12-2024 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم السبت 28-12-2024 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 28 ديسمبر 2024 04:43 صباحاً - مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم السبت 28 ديسمبر 2024، العديد من المباريات أبرزها لقاءات خليجي 26.

 

موعد مباريات خليجي 26 اليوم السبت 

العراق ضد السعودية- الساعة:  4:30 مساءً بتوقيت مصر، 5:30 مساءً بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: دبي الرياضية 1 + SSC + الكويت الرياضية + أبوظبي الرياضية
قنوات الكأس + الشارقة الرياضية.


البحرين ضد اليمن - الساعة:  4:30 مساءً بتوقيت مصر، 5:30 مساءً بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: دبي الرياضية 1 + SSC + الكويت الرياضية + أبوظبي الرياضية
قنوات الكأس + الشارقة الرياضية.


موعد مباريات الدوري الإيطالي 

إمبولي ضد جنوى - الساعة:  4 مساءً بتوقيت مصر، 5 مساءً بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: لم تعلن


بارما ضد مونزا - الساعة: 4 مساءً بتوقيت مصر، 5 مساءً بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: لم تعلن


كالياري ضد انتر ميلان - الساعة: 7 مساءً بتوقيت مصر، 8 مساءً بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: أبوظبي الرياضية 1


لاتسيو ضد أتلانتا - الساعة:  9:45 مساءً بتوقيت مصر، 10:45 مساءً بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة: أبو ظبي الرياضية

مباريات اليوم في الدوري المغربي


الوداد ضد المغرب الفاسي - 9:00 بتوقيت مصر 

القناة الناقلة: الرياضية المغربية.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق