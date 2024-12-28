مواعيد مباريات اليوم السبت 28-12-2024 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 28 ديسمبر 2024 04:43 صباحاً - مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم السبت 28 ديسمبر 2024، العديد من المباريات أبرزها لقاءات خليجي 26.

موعد مباريات خليجي 26 اليوم السبت

العراق ضد السعودية- الساعة: 4:30 مساءً بتوقيت مصر، 5:30 مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: دبي الرياضية 1 + SSC + الكويت الرياضية + أبوظبي الرياضية

قنوات الكأس + الشارقة الرياضية.



البحرين ضد اليمن - الساعة: 4:30 مساءً بتوقيت مصر، 5:30 مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: دبي الرياضية 1 + SSC + الكويت الرياضية + أبوظبي الرياضية

قنوات الكأس + الشارقة الرياضية.



موعد مباريات الدوري الإيطالي

إمبولي ضد جنوى - الساعة: 4 مساءً بتوقيت مصر، 5 مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: لم تعلن



بارما ضد مونزا - الساعة: 4 مساءً بتوقيت مصر، 5 مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: لم تعلن



كالياري ضد انتر ميلان - الساعة: 7 مساءً بتوقيت مصر، 8 مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: أبوظبي الرياضية 1



لاتسيو ضد أتلانتا - الساعة: 9:45 مساءً بتوقيت مصر، 10:45 مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: أبو ظبي الرياضية

مباريات اليوم في الدوري المغربي



الوداد ضد المغرب الفاسي - 9:00 بتوقيت مصر

القناة الناقلة: الرياضية المغربية.

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