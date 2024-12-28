وزير الري يؤكد أهمية تعزيز قدرات هيئة المساحة في الاستفادة من التقنيات الحديثة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 28 ديسمبر 2024 10:06 صباحاً - أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أهمية تعزيز قدرات الهيئة المصرية العامة للمساحة في الاستفادة من التقنيات الحديثة في مجال الرفع المساحي، وتوفير الدعم للهيئة للتعامل مع تحدي نقص العمالة الفنية من خلال تعزيز القدرات البشرية للعاملين بالهيئة، ورفع كفاءة العمل بالإدارة العامة لمركز تدريب المساحة لرفع قدرات العاملين بالهيئة، والاعتماد على التدريب التحويلي لسد العجز في بعض التخصصات بالهيئة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الموارد المائية والري، مع عدد من قيادات الوزارة، لاستعراض أعمال هيئة المصرية المساحة، والرؤية المستقبلية لتطويرها.

واستعرض خلال الاجتماع، عددا من أعمال وأنشطة هيئة المساحة فيما يخص أعمال الرفع المساحي، وتثمين قيمة العقارات والأراضي، وإجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة.

ووجه سويلم، باستمرار التنسيق مع جهات الدولة المختلفة لتقديم الخدمات المتاحة من هيئة المساحة بالشكل الذي يليق بمكانتها المتميزة في حفظ وإقرار الملكيات ومساعدة جهات الدولة المختلفة لتحقيق أهدافها التنموية المنشودة، مع الإسراع في صرف التعويضات للمواطنين في المشروعات المختلفة.

وشدد الوزير على أهمية تطبيق منظومة التحول الرقمي وميكنة أعمال هيئة المساحة لتسهيل الإجراءات والوفاء بالتزامات الهيئة تجاه المشروعات القومية وتجاه كافة قطاعات الدولة الحكومية والخاصة.. موجها بإعداد الأجهزة المختصة بالهيئة بخطة تنفيذية لبرنامج زمني لأعمال التحول الرقمي للبيانات الموجودة بالهيئة والمديريات التابعة لها، على أن تشمل هذه الخطة تقييما للوضع الحالي للبنية التحتية التقنية بالهيئة، والخطوات والأسس المتبعة لتنفيذ هذه الخطة، والمستهدفات من الخطة على المدى القصير والمتوسط والبعيد، مع تحديد أولويات البيانات التي تخدم غالبية المستفيدين من المواطنين، على أن يتم البدء بعدد من مديريات المساحة تمهيدا للتوسع لاحقا في هذه المنظومة الإلكترونية، مع وضع إطار واضح لتحديث البيانات بشكل مستمر بعد تنفيذ التحول الرقمي لضمان استدامة المنظومة الإلكترونية الجديدة.