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في غياب الأهلي، اتحاد الكرة يجري اليوم قرعة دور الـ32 لكأس مصر - أخبار كلمتك

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في غياب الأهلي، اتحاد الكرة يجري اليوم قرعة دور الـ32 لكأس مصر - أخبار كلمتك

في غياب الأهلي، اتحاد الكرة يجري اليوم قرعة دور الـ32 لكأس مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 28 ديسمبر 2024 06:34 صباحاً - كأس مصر، يجري اتحاد الكرة المصري، اليوم السبت، مراسم قرعة دور الـ 32 من مسابقة كأس مصر للموسم الحالي 2024 - 2025. 

وتبدأ مراسم القرعة في تمام الساعة 12 ظهرًا، بقاعة المؤتمرات بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة.

 

دعوة جميع الأندية المشاركة لحضور القرعة

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن دعوة جميع أندية الدوري المصري الممتاز والقسم الثاني والقسم الثالث، لحضور قرعة دور الـ 32 من بطولة كأس مصر لموسم 2024/2025.

 

الأهلي خارج منافسات كأس مصر

تشهد مسابقة كأس مصر في الموسم الحالي غياب النادي الأهلي، بقرار عقابي من لجنة المسابقات باتحاد الكرة، بعد اعتذاره عن استكمال المسابقة في النسخة الماضية من دور الـ 16، ليتم استبعاده من المسابقة هذا الموسم وتغريمه مليون جنيه تنفيذا للائحة البطولة.

بيراميدز يحمل لقب كأس مصر، كلمتك

بيراميدز حامل اللقب

يحمل بيراميدز لقب النسخة الماضية من بطولة كأس مصر، عقب فوز في المباراة النهائية على زد إف سي بهدف مقابل لا شيء، في مباراة أقيمت على ملعب برج العرب.

 

نتائج دور الـ 64 بكأس مصر 

أقيمت الخميس الماضي 12 مباراة ضمن مباريات الدور التمهيدي الرابع من مسابقة كأس مصر، وحجز 15 فريقا مقاعدهم في دور الـ 32 من المسابقة بالفوز في دور الـ64.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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