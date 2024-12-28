تعرف على الشخصية التي منحت كل لاعب كرة 3000 دولار - أخبار كلمتك



قدم احمد صالح العيسي رئيس إتحاد كرة القدم مكافأة مالية للاعبي منتخبنا الوطني

ومنح العيسي كل لاعب في منتخبنا الوطني مكافأة قدرها (3000) دولار



وفاز منتخب اليمن على البحرين بهدفين مقابل هدف خلال الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس الخليج.

وسجل للمنتخب اليمني إبراهيم الختال لاعب البحرين بالخطأ في مرماه، في الدقيقة 41 فيما سجل للمنتخب البحريني محمد الروميحي، في الدقيقة 62 هدف التعادل، فيما سجل للمنتخب اليمني هاروان في الدقيقة 88 من عمر اللقاء.

وكان المنتخب البحريني أفضل على مستوى الاستحواذ على الكرة فيما اعتمد منتخب اليمن على الهجمات المرتدة.

وشهدت المباراة طرد سيد بقير في الدقيقة 73 من عمر المباراة، والتي انتهت بفوز اليمن بهدفين مقابل هدف.

منتخب اليمن بتلك النتيجة رفع رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الثالث فيما يحتل منتخب البحرين المركز الثاني بست نقاط وتأهل مع المنتخب السعودي إلى نصف النهائي.

