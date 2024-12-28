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تعرف على الشخصية التي منحت كل لاعب كرة 3000 دولار - أخبار كلمتك

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تعرف على الشخصية التي منحت كل لاعب كرة 3000 دولار - أخبار كلمتك

تعرف على الشخصية التي منحت كل لاعب كرة 3000 دولار - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 28 ديسمبر 2024 08:47 مساءً - كلمتك: خاص

 


قدم احمد صالح العيسي رئيس إتحاد كرة القدم مكافأة مالية للاعبي منتخبنا الوطني

ومنح العيسي كل لاعب في منتخبنا الوطني مكافأة قدرها (3000) دولار


وفاز منتخب اليمن على البحرين بهدفين مقابل هدف خلال الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس الخليج.

وسجل للمنتخب اليمني إبراهيم الختال لاعب البحرين بالخطأ في مرماه، في الدقيقة 41 فيما سجل للمنتخب البحريني محمد الروميحي، في الدقيقة 62 هدف التعادل، فيما سجل للمنتخب اليمني هاروان في الدقيقة 88 من عمر اللقاء.

وكان المنتخب البحريني أفضل على مستوى الاستحواذ على الكرة فيما اعتمد منتخب اليمن على الهجمات المرتدة.

وشهدت المباراة طرد سيد بقير في الدقيقة 73 من عمر المباراة، والتي انتهت بفوز اليمن بهدفين مقابل هدف.

منتخب اليمن بتلك النتيجة رفع رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الثالث فيما يحتل منتخب البحرين المركز الثاني بست نقاط وتأهل مع المنتخب السعودي إلى نصف النهائي.
 

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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