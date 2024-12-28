حقيقة عودة إضافة اللغة الأجنبية الثانية للمجموع في المرحلة الثانوية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 28 ديسمبر 2024 08:56 مساءً - تداولت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ورقة تزعم عودة إضافة اللغة الأجنبية الثانية للمجموع بداية من العام الدراسي المقبل، في المرحلة الثانوية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هذه الورقة مزورة وغير صحيحة، نافية ما يتردد بخصوص هذه الورقة.

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، أعلن قبل بداية العام العام الدراسي الحالى، عن إعادة تصميم محتوى الصف الثالث الثانوي بدءًا من العام الدراسي المقبل 2024/ 2025، بحيث أصبحت مادتي اللغة الأجنبية الثانية، والجيولوجيا وعلوم البيئة من مواد النجاح والرسوب غير المضافة للمجموع في شعبة العلمي علوم، وأصبحت اللغة الأجنبية الثانية خارج مجموع شعبة العلمي رياضيات، على أن يُعاد تصميم مادة الرياضيات لتصبح مادة واحدة.

وبالنسبة للشعبة الأدبية، ستصبح مادة علم النفس ومادة اللغة الاجنبية الثانية مادتي نجاح ورسوب غير مضافة للمجموع، ليصبح إجمالي ما سيدرسه طلاب الصف الثالث الثانوي بالشعبة الأدبية في الأعوام الثلاثة المقبلة خمس مواد بدلًا من سبعة مواد، وهي (اللغة العربية- اللغة الأجنبية الأولى- التاريخ- الجغرافيا- الإحصاء).