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حقيقة عودة إضافة اللغة الأجنبية الثانية للمجموع في المرحلة الثانوية - أخبار كلمتك

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حقيقة عودة إضافة اللغة الأجنبية الثانية للمجموع في المرحلة الثانوية - أخبار كلمتك

حقيقة عودة إضافة اللغة الأجنبية الثانية للمجموع في المرحلة الثانوية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 28 ديسمبر 2024 08:56 مساءً - تداولت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ورقة تزعم عودة إضافة اللغة الأجنبية الثانية للمجموع بداية من العام الدراسي المقبل، في المرحلة الثانوية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هذه الورقة مزورة وغير صحيحة، نافية ما يتردد بخصوص هذه الورقة.

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، أعلن قبل بداية العام العام الدراسي الحالى، عن إعادة تصميم محتوى الصف الثالث الثانوي بدءًا من العام الدراسي المقبل 2024/ 2025، بحيث أصبحت مادتي اللغة الأجنبية الثانية، والجيولوجيا وعلوم البيئة من مواد النجاح والرسوب غير المضافة للمجموع في شعبة العلمي علوم، وأصبحت اللغة الأجنبية الثانية خارج مجموع شعبة العلمي رياضيات، على أن يُعاد تصميم مادة الرياضيات لتصبح مادة واحدة.

وبالنسبة للشعبة الأدبية، ستصبح مادة علم النفس ومادة اللغة الاجنبية الثانية مادتي نجاح ورسوب غير مضافة للمجموع، ليصبح إجمالي ما سيدرسه طلاب الصف الثالث الثانوي بالشعبة الأدبية في الأعوام الثلاثة المقبلة خمس مواد بدلًا من سبعة مواد، وهي (اللغة العربية- اللغة الأجنبية الأولى- التاريخ- الجغرافيا- الإحصاء).

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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