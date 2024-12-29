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مشاهير العرب - «هنصلي عليها مرتين».. سامح الصريطي يكشف تفاصيل جديدة عن جنازة شقيقته - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «هنصلي عليها مرتين».. سامح الصريطي يكشف تفاصيل جديدة عن جنازة شقيقته - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «هنصلي عليها مرتين».. سامح الصريطي يكشف تفاصيل جديدة عن جنازة شقيقته - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 29 ديسمبر 2024 12:36 مساءً - أعلن الفنان سامح الصريطي، عن موعد ومكان جنازة شقيقته الكاتبة نفيسة الصريطي، والتي توفيت صباح اليوم الأحد، مشيرًا إلى إقامة صلاة الجنازة مرتين.

جنازة شقيقة سامح الصريطي

وأوضح سامح الصريطي، أنه من المقرر أن تقام صلاة الجنازة على شقيقته ظهر اليوم من مسجد حسن الشربتلي في التجمع الخامس، كما يتم تشييع الجثمان بعد صلاة العصر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وفاة شقيقة سامح الصريطي
سامح الصريطي

وكشف سامح الصريطي، عن سبب تأدية صلاة الجنازة مرتين، قائلاً: «مسجد حسن الشربتلي جنب بيتها فهنصلي عليها فيه برضو عشان الناس اللي ساكنة في المنطقة هناك تصلي عليها».

وفاة شقيقة سامح الصريطي

وأعلن الفنان سامح الصريطي، صباح اليوم الأحد خبر وفاة شقيقته الكاتبة الصحفية نفيسة الصريطي، من خلال نشر صورة لها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، وعلق عليها قائلا: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. الأم الأخت الصديقة الحبيبة الكاتبة الصحفية نفيسة الصريطي في ذمة الله».

وفاة شقيقة سامح الصريطي

ونعى سامح الصريطي، شقيقته، برسالة مؤثرة تعبر عن حزنه لرحيلها، قائلا: «توقف القلب النابض بالحب بعد رحلة طويلة من العطاء.. وتوقفت الحروف عن التعبير.. نسألكم الدعاء».

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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