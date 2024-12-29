مشاهير العرب - «هنصلي عليها مرتين».. سامح الصريطي يكشف تفاصيل جديدة عن جنازة شقيقته - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 29 ديسمبر 2024 12:36 مساءً - أعلن الفنان سامح الصريطي، عن موعد ومكان جنازة شقيقته الكاتبة نفيسة الصريطي، والتي توفيت صباح اليوم الأحد، مشيرًا إلى إقامة صلاة الجنازة مرتين.

جنازة شقيقة سامح الصريطي

وأوضح سامح الصريطي، أنه من المقرر أن تقام صلاة الجنازة على شقيقته ظهر اليوم من مسجد حسن الشربتلي في التجمع الخامس، كما يتم تشييع الجثمان بعد صلاة العصر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وكشف سامح الصريطي، عن سبب تأدية صلاة الجنازة مرتين، قائلاً: «مسجد حسن الشربتلي جنب بيتها فهنصلي عليها فيه برضو عشان الناس اللي ساكنة في المنطقة هناك تصلي عليها».

وفاة شقيقة سامح الصريطي

وأعلن الفنان سامح الصريطي، صباح اليوم الأحد خبر وفاة شقيقته الكاتبة الصحفية نفيسة الصريطي، من خلال نشر صورة لها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، وعلق عليها قائلا: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. الأم الأخت الصديقة الحبيبة الكاتبة الصحفية نفيسة الصريطي في ذمة الله».

ونعى سامح الصريطي، شقيقته، برسالة مؤثرة تعبر عن حزنه لرحيلها، قائلا: «توقف القلب النابض بالحب بعد رحلة طويلة من العطاء.. وتوقفت الحروف عن التعبير.. نسألكم الدعاء».