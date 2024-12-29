الرياضة - 12:16 - درجات الحرارة اليوم.. تحذيرات شديدة من الأرصاد الجوية بسبب حالة الطقس - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 29 ديسمبر 2024 12:16 مساءً - درجات الحرارة.. تستمر تحذيرات الأرصاد الجوية بسبب حالة الطقس المضطرب واستمرار انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، حيث تضرب البلاد موجة صقيع بادرة البلاد في الأيام الحالية.

درجات الحرارة

وبنيت الأرصاد الجوية، درجات الحرارة اليوم الأحد، متوقعة استمرار انخفاض في درجات الحرارة على كافة محافظات مصر، لتسجل العظمى على القاهرة الكبرى 17 درجة مئوية بينما تسجل الصغرى 10 درجات.

وأوضحت الهيئة، سبب انخفاض درجات الحرارة، وذلك بسبب تأثر البلاد بمنخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا، يعمل على خفض درجات الحرارة عن معدلها الطبيعي.

درجات الحرارة اليوم في مصر

ويعد العامل الرئيسي لإحساس بانخفاض درجات الحرارة والبرودة، وهو نشاط الرياح، لتكون درجة الحرارة المسجلة في المدن غير المحسوسة وتكون أقل منها بدرجتين أو 3 درجات.

درجات الحرارة اليوم

إما عن حالة الطقس والموجة الباردة التي تشهدها البلاد في الأيام الحالية، فيرجع إلي وجود منخفض جوي في البحر المتوسط محمل بالكتل الهوائية القادمة من أوروبا، تعمل على نشاط الرياح وزيادة الإحساس ببرودة الطقس.

وتعد المحافظات الساحلية هي الأكثر شعور بحالة الطقس البادرة ودرجات الحرارة المنخفضة، عن المحافظات الداخلية، كما أنها الأكثر عرضة لسقوط أمطار غزيرة ومتفاوتة الشدة.

ولذلك كشفت الأرصاد أماكن سقوط الأمطار اليوم الأحد، مشيرة إلى سقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، منوهة على المواطنين بتوخي الحذر أثناء النزول خلال فترة هطول الأمطار.

حالة الطقس اليوم

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم، متوقعة أن يسود اليوم الأحد، طقس بارد نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أن طقس اليوم يكون شديد البرودة ليلاً على أغلب الأنحاء ويصل لحد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء.

درجات الحرارة اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024

درجات الحرارة اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024 المدن/ المحافظات العظمى الصغرى القاهرة 18 10 العاصمة الإدارية 18 08 6 أكتوبر 18 08 بنها 17 10 دمنهور 17 09 وادي النطرون 18 08 كفر الشيخ 17 09 المنصورة 18 10 الزقازيق 18 11 شبين الكوم 17 10 طنطا 17 09 دمياط 18 11 بورسعيد 18 11 الإسماعيلية 19 09 السويس 18 09 العريش 19 07 رفح 19 06 رأس سدر 20 09 نخل 17 01 كاترين 11 -2 الطور 21 09 طابا 17 06 شرم الشيخ 22 14 الإسكندرية 17 10 العلمين 16 08 مطروح 17 09 السلوم 15 08 سيوة 16 05 رأس غارب 22 11 الغردقة 23 12 سفاجا 23 12 مرسى علم 23 13 شلاتين 24 16 حلايب 22 16 أبو رماد 23 15 رأس حدربة 22 16 الفيوم 18 05 بني سويف 18 04 المنيا 18 05 أسيوط 18 04 سوهاج 19 06 قنا 20 06 الأقصر 21 07 أسوان 21 09 الوادي الجديد 20 04 أبو سمبل 21 09