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الرياضة - 12:36 - معهد معاوني الأمن 2025.. الداخلية تحدد موعد التقديم وشروط القبول - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:36 - معهد معاوني الأمن 2025.. الداخلية تحدد موعد التقديم وشروط القبول - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:36 - معهد معاوني الأمن 2025.. الداخلية تحدد موعد التقديم وشروط القبول - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 29 ديسمبر 2024 12:36 مساءً - معهد معاوني الأمن 2025.. وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على قبول دفعة جديدة الـ 11 للراغبين في التقدم لاجتياز اختبارات القبول بـ معاهد معاوني الأمن، من الذكور والإناث الذين يجتازون الاختبارات المقررة، وتنطبق عليهم الشروط العامة.

وكشفت وزارة الداخلية، شروط القبول في معهد معاوني الأمن 2025، وذلك على هامش المؤتمر الصحفي المنعقد، اليوم الأحد، بمقر قطاع التدريب.

شروط القبول في معهد معاوني الأمن 2025

- يجب أن يكون أن المتقدم مصري الجنسية ومن أبوين يتمتعان بالجنسية المصرية عن غير طريق التجنس وغير مزدوجي الجنسية وألا يكون قد حمل أو أيا من والديه جنسية دولة أخرى.

- ألا يقل السن عن 16 عاما ولا يزيد على 23 عاما في تاريخ فتح باب التقدم للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن.

-وأن يكون حاصلاً على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها.

- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

- ألا يكون قد سبق الحكم على المتقدم بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار «ما لم يكن قد رد إليه اعتباره».

- وألا يكون الطالب أو أحد من أقاربه حتى الدرجة الرابعة مدرجا على قوائم الإرهابيين وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الارهابية والارهابيين.

معهد معاوني الأمن

-ألا يكون المتقدم قد سبق فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال بقرار أو بحكم تأديبي نهائي ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

- وألا يكون قد سبق فصله من أحد معاهد معاوني الأمن أو من أي كلية أو معهد اخر لأي سبب من الأسباب.

-أن يستوفي شروط اللياقة الصحية والتي يحددها المجلس الطبي المتخصص بهيئة الشرطة.

-يجتاز كذلك اختبار السمات واللياقة البدنية، والتي يصدر بتحديدها، وفقا للقرار الوزاري الخاص باللائحة الداخلية لمعاهد معاوني الأمن.

- وألا يقل طول المُتقدم عن 168 سم للذكور و158 للإناث.

- وألا يزيد الوزن عن ناتج طرح 90 من الطول (الوزن= الطول -90 ).

التقديم في معهد معاوني الأمن

- وألا يكون مجنداً بالقوات المسلحة، أو ملحقاً للخدمة بالشرطة أو بأى من جهات الدولة الأخرى.

-وألا يكون متزوجاً أو سبق له الزواج.

موعد التقديم بـ معاهد معاوني الأمن

وأوضحت وزارة الداخلية أنه سيتم التقديم الالكتروني للالتحاق بـ معاهد معاوني الأمن من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، اعتبارا من يوم السبت 4 يناير 2025 وحتى يوم الاثنين 17 فبراير 2025.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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