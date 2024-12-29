الرياضة - 12:36 - سعر الذهب لحظة بلحظة.. عيار 21 يحافظ على استقراره في محلات الصاغة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 29 ديسمبر 2024 12:36 مساءً - سعر الذهب.. لا زال يسجل سعر الذهب، استقراره الملحوظ خلال تعاملات اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024 داخل أسواق الصاغة، ليصل سعر الذهب عيار 21 نحو 3735 جنيها.

سعر الذهب

ويحرص موقع كلمتك، على تحديث سعر الذهب لحظة بلحظة في الأسواق، وذلك ضمن خدمة مستمرة تساهم البوابة في تقديمها لمتابعيها وزوارها.

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024 سعر الذهب بيع شراء عيار 24 4268.5 جنيه 4245.75جنيه عيار 22 3912.75 جنيها 3892 جنيه عيار 21 3735 جنيها 3715 جنيها عيار 18 3201.5 جنيه 3184.25 جنيه عيار 14 2490 جنيه 2476.75 جنيه عيار 12 2134.25 جنيه 2122.75 جنيه عيار 9 1600.75 جنيه 1592.25 جنيه

سعر الذهب اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024

سعر الذهب عيار 24

يصل سعر الذهب عيار 24 اليوم الأحد إلى 4268.5 جنيه للبيع، و4245.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

يسجل سعر الذهب عيار 22 نحو 3912.75 جنيه للبيع، 3892 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

يبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 3735 جنيها للبيع، 3715 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

يصل سعر الذهب عيار 18 إلى 3201.5 جنيه للبيع، 3184.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

يسجل سعر الذهب عيار 14نحو 2490 جنيها للبيع، 2476.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

يبلغ سعر الذهب عيار 12نحو 2134.25 جنيه للبيع، و2122.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

يصل سعر الذهب عيار 9 إلى 1600.75 جنيه للبيع، 1592.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

يسجل سعر الجنيه الذهب نحو 29880 جنيها للبيع، 29720 جنيها للشراء.

سعر أوقية الذهب عالميا

يبلغ سعر الذهب عالميا نحو 2622.52 دولار للبيع، و2621.2 دولار للشراء.