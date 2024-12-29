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مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. ياسر جلال يكشف ينتهي من تصوير «جودر 2 - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. ياسر جلال يكشف ينتهي من تصوير «جودر 2 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. ياسر جلال يكشف ينتهي من تصوير «جودر 2 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 29 ديسمبر 2024 12:16 مساءً - مسلسلات رمضان 2025.. كشف الفنان ياسر جلال، عن انتهاء تصوير دوره في مسلسل جودر الجزء الثاني، المقرر طرحه خلال ماراثون رمضان 2025، وكان قد حقق الجزء الأول من المسلسل نجاحًا ساحقًا وقت عرضه في موسم رمضان الماضي.

مسلسل جودر

انتهاء تصوير الجزء الثاني من مسلسل جودر

وأعرب ياسر جلال، عن سعادته بانتهاء تصوير الجزء الثاني من مسلسل جودر، قائلًا في بيانٍ له: «النهاردة آخر يوم تصوير في مسلسل جودر، وأنا عايز أحمد ربنا سبحانه وتعالى على النجاح الكبير اللي ربنا إداه لينا من الجزء الأول، المسلسل ده من شهر يونيو 2022، والنهاردة خلصناه في شهر دسمبر 2024، النجاح ده السبب فيه ربنا وإسلام خيري المخرج وأستاذ أنور عبد المغيث الكاتب، ومن قبلهم الشركة المتحدة أستاذ محمد السعدي وأستاذ تامر مرتضى»

وأضاف: «أنا اتشرفت إني كنت جزء من الفريق الكبير ده، وربنا يكلل مجهودنا أن الجزء الثاني ينجح زي الجزء الأول، وكل الشكر للنقاد اللي دعمونا وبشكر كل فريق العمل وهما على رأسي من فوق، والفضل كله يرجع لكل فريق العمل مش لشخص واحد، وعلى رأسهم أستاذ إسلام خيري».

وحرص الفنان ياسر جلال على توجيه الشكر لجميع فريق صناع العمل من ديكور وملابس وتصوير وممثلين، قائلاً: «أنا بشكر صناع العمل، والنجوم اللي شاركوا، الفضل بعد ربنا في النجاح لكل فريق العمل اللي أخلص، وتشرفت أني كنت جزءًا من الفريق ده، وربنا يكلل المجهود بالنجاح في الجزء الثاني ونتمنى من الجزء الثاني ينال إعجاب الجمهور».

مسلسل جودر

أبطال مسلسل جودر

ويشارك في بطولة مسلسل جودر بجانب النجم ياسر جلال كلا من، «ياسمين رئيس، عابد عناني، تارا عماد، وفاء عامر، وليد فواز، محمد التاجي، أيتن عامر، أحمد ماهر، محمود البزاوي، هنادي مهنا، محمد علي رزق، منذر مهران»، وغيرهم، والعمل من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.

مسلسل جودر رمضان 2024

حقيقة مشاركة الفنان ياسر جلال في رمضان 2025 بمسلسلين

ويذكر أن، في الأيام القليلة الماضية، انتشرت أنباء تفيد بأن الفنان ياسر جلال يشارك في السباق الرمضاني المقبل 2025، بمسلسلين، ولكن نفى الفنان صحة هذه الأخبار بشكل نهائي، مؤكدًا، أن مسلسل جودر 2 مسلسله الوحيد في موسم دراما رمضان 2025، متمنيًا أن ينال إعجاب الجمهور بعد نجاح الجزء الأول من العمل.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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