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إصدار بوستر فني لفيلم The Fantastic Four First Steps - أخبار كلمتك

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إصدار بوستر فني لفيلم The Fantastic Four First Steps - أخبار كلمتك

إصدار بوستر فني لفيلم The Fantastic Four First Steps - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 12:35 مساءً -  Fantastic Four، أصدرت ستديوهات مارفل، بوستر فني جديد رسمي، لفيلمها المُنتظر، The Fantastic Four First Steps، المقرر طرحه في صالات السينما بتاريخ، ٢٥ يوليو عام ٢٠٢٥.

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الانتهاء من تصوير فيلم  "Fantastic Four"

أعلنت ستديوهات مارفل، رسميًّا الانتهاء من تصوير فيلم The Fantastic Four First Steps، المقرر عرضه على شاشات السينما في يوليو 2025.

وكشف كيفن فيجي، رئيس استوديوهات مارفل، أن فيلم "Fantastic Four"، المنتظر سيكون عملًا تاريخيًّا.

وأوضح فيجي في تصريحات صحفية، أن فيلم Fantastic Four ستدور أحداثه في ستينيات القرن الماضي، كما ألمح إلى أن الفيلم، سيقع في عالم موازٍ لعالم مارفل السينمائي الرئيسي، مما يفتح الباب أمام احتمالات جديدة ومثيرة في قصة الفريق الخارق.

الانتهاء من تصوير فيلم TheFantasticFour

وأكدت استديوهات مارفل، أن شركة ديزني تشعر بسعادة غامرة من النتيجة النهائية للفيلم، وبأنهم لم يكونوا واثقين من نجاح عمل لاستديوهات مارڤل بهذا الشكل منذ فيلم Endgame.

فيما كشف كيفن فيجي، رئيس استوديوهات مارفل، أن فيلم "Fantastic Four"، المنتظر سيكون عملًا تاريخيًّا.

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وأوضح فيجي في تصريحات صحفية، أن فيلم Fantastic Four ستدور أحداثه في ستينيات القرن الماضي، كما ألمح إلى أن الفيلم، سيقع في عالم موازٍ لعالم مارفل السينمائي الرئيسي، مما يفتح الباب أمام احتمالات جديدة ومثيرة في قصة الفريق الخارق.

فيلم مارفل FANTASTIC FOUR

وأعلنت مارفل عن موعد طرح فيلم FANTASTIC FOUR، في صالات العرض، والذي سيكون بتاريخ ٢ يوليو ٢٠٢٥.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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