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وزير الخارجية يتلقى اتصالا من رئيسة مؤسسة «آنا ليند» للحوار بين الثقافات - أخبار كلمتك

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وزير الخارجية يتلقى اتصالا من رئيسة مؤسسة «آنا ليند» للحوار بين الثقافات - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يتلقى اتصالا من رئيسة مؤسسة «آنا ليند» للحوار بين الثقافات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 29 ديسمبر 2024 12:41 مساءً - تلقى الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة، اتصالاً هاتفياً من الأميرة ريم علي، رئيسة مؤسسة «آنا ليند» للحوار بين الثقافات، اليوم الأحد الموافق 29 ديسمبر 2024.

وأكد عبد العاطي، على دعم مصر لجهود المؤسسة كجسر للتواصل الثقافي والحضاري عبر المتوسط، ودورها فى دعم مبادئ التسامح والتعايش والاعتدال بالمنطقة، مشيداً بدورها فى تنفيذ ولاية المؤسسة واحترامها للخصوصية الثقافية لدول المتوسط التزاماً بمبدأ احترام وتقبل الآخر.

وأشاد وزير الخارجية، بتعاون المؤسسة مع المنظمات الإقليمية الأخرى ولاسيما الاتحاد من أجل المتوسط، معرباً عن التقدير لاختيار مدينة «الإسكندرية» عاصمة للثقافة والحوار لعام 2025 عن دول جنوب المتوسط، آخذًا فى الاعتبار استضافة المدينة لمقر مؤسسة آنا ليند.

كما أثنى الوزير عبد العاطي، على اهتمام المؤسسة بمجال الذكاء الاصطناعي، مبرزًا الاهتمام الذى توليه مصر لهذا المجال الحيوى، وتطلعنا لتعزيز التعاون بين المؤسسة والجهات الفنية المعنية في مصر.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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