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موعد مباراة البحرين وعمان بنهائي خليجي 26 - أخبار كلمتك

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موعد مباراة البحرين وعمان بنهائي خليجي 26 - أخبار كلمتك

موعد مباراة البحرين وعمان بنهائي خليجي 26 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 09:15 صباحاً - خليجي 26، يترقب عشاق كرة القدم العربية موعد  مباراة نهائي كأس الخليج العربي 26 والتي تأهل لها منتخبي عمان والبحرين.

وفاز منتخب عمان على نظيره السعودي بهدفين مقابل هدف كما فاز منتخب البحرين على نظيره الكويتي بهدف نظيف ليتأهل كل من منتخب عمان ومنتخب البحرين إلى نهائي خليجي 26 كأس الخليج العربي.

موعد مباراة عمان والبحرين في كأس الخليج العربي


من المقرر أن تقام مباراة عمان والبحرين يوم السبت 4 يناير 2025 على ستاد جابر الأحمد الدولي وذلك ضمن نهائي بطولة كأس الخليج العربي 26.

وستقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر والساعة السابعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة

 

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وعمان

ويمكن متابعة المباراة عبر العديد من القنوات الفضائية التي تبث مباراة السعودية وعمان في نصف نهائي خليجي 26:

قناة الكويت الرياضية
قناة البحرين الرياضية
قناة الكأس 1 القطرية
قناة أبو ظبي الرياضية 1
قناة عمان الرياضية
معلقو المباراة


ترتيب مجموعة السعودية في خليجي 26

 

إليكم ترتيب مجموعة السعودية في خليجي 26:

منتخب البحرين – 6 نقاط
منتخب السعودية – 6 نقاط
منتخب العراق – 3 نقاط
منتخب اليمن – 3 نقاط

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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