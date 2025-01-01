الرقابة الصحية: اعتماد مستشفيات الهيئة دوليًا بنسبة نجاح 99% - أخبار كلمتك

الرقابة الصحية: اعتماد مستشفيات الهيئة دوليًا بنسبة نجاح 99% - أخبار كلمتك

جريمة مروعة تهز شمال صنعاء - أخبار كلمتك

جريمة مروعة تهز شمال صنعاء - أخبار كلمتك

الأمم المتحدة تعلن هذا الامر بشان مطار صنعاء - أخبار كلمتك

الأمم المتحدة تعلن هذا الامر بشان مطار صنعاء - أخبار كلمتك

بالصور .. إحتشاد العشرات في خور مكسر - أخبار كلمتك

بالصور .. إحتشاد العشرات في خور مكسر - أخبار كلمتك

الرئيس العليمي: نأمل بأن يكون 2025 عامًا لاستعادة مؤسسات الدولة - أخبار كلمتك

الرئيس العليمي: نأمل بأن يكون 2025 عامًا لاستعادة مؤسسات الدولة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «الفترة اللي فاتت».. طارق الشيخ يطرح أحدث أعماله الغنائية احتفالًا بـ 2025 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «الفترة اللي فاتت».. طارق الشيخ يطرح أحدث أعماله الغنائية احتفالًا بـ 2025 - أخبار كلمتك

وزارة العمل تعلن عن 3215 فرصة عمل جديدة للشباب في 8 محافظات | الشروط وخطوات التقديم - أخبار كلمتك

وزارة العمل تعلن عن 3215 فرصة عمل جديدة للشباب في 8 محافظات | الشروط وخطوات التقديم - أخبار كلمتك

جداول امتحانات نصف العام 2025 للطلاب المصريين بالخارج - أخبار كلمتك

جداول امتحانات نصف العام 2025 للطلاب المصريين بالخارج - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:06 - مع مطلع يناير.. الإيقاع بـ 4 متهمين انتحلوا صفة ضباط شرطة وبثوا «وقائع تعذيب» مزيفة على الإنترنت - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:06 - مع مطلع يناير.. الإيقاع بـ 4 متهمين انتحلوا صفة ضباط شرطة وبثوا «وقائع تعذيب» مزيفة على الإنترنت - أخبار كلمتك

خلاف بين محمد نجاتي ومصطفى شعبان في حكيم باشا - أخبار كلمتك

خلاف بين محمد نجاتي ومصطفى شعبان في حكيم باشا - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الإسماعيلي ضيفا ثقيلا على مودرن سبورت بالدوري المصري - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الإسماعيلي ضيفا ثقيلا على مودرن سبورت بالدوري المصري - أخبار كلمتك

الإسماعيلي ضيفا ثقيلا على مودرن سبورت بالدوري المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 09:15 صباحاً - الدوري المصري، يحل الإسماعيلي، في الخامسة مساء اليوم الأربعاء، ضيفًا ثقيلا على مودرن سبورت، على أرضية ستاد القاهرة الدولي. 

 

ويبحث كل فريق عن حصد الثلاث نقاط وتحسين موقفه بجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري.

 

ويسعى الإسماعيلي لتحقيق فوزه الثاني في بطولة الدوري الممتاز في مباراة اليوم، فيما يسعى مودرن سبورت لتحقيق فوزه الأول بالبطولة هذا الموسم مغادرة المركز الأخير. 

 

وحصد الإسماعيلي 6 نقاط خلال مشواره بالدوري الممتاز هذا الموسم، بعدما خاض 6 مباريات، حيث فاز في مباراة واحدة، وتعادل في 3 لقاءات وخسر مباراتين، وسجل لاعبو الدراويش 4 أهداف واستقبلت شباكهم 5 أخرى.

بينما حصد مودرن سبورت 4 نقاط فقط، بعدما خاض 6 مباريات، حيث تعادل في 4 مواجهات وخسر مباراتين، ولم يتذوق مودرن سبورت طعم الانتصارات حتى الآن في البطولة، وسجل لاعبو مودرن سبورت هدفين، واستقبلت شباكهم 6 أخرى.

 

وتختتم اليوم الأربعاء مباريات الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز بمواجهتي مودرن سبورت ضد الاسماعيلي، وغزل المحلة ضد البنك الأهلي.

 

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم 

1 الزمالك 14 نقطة
2 بيراميدز 14 نقطة
3 الأهلي 12 نقطة
4 سيراميكا كليوباترا 12 نقطة
5 المصري البورسعيدي 12 نقطة
6 زد اف سي 10 نقاط
7 فاركو 10 نقاط
8 بتروجيت 9 نقاط
9 الاتحاد السكندري 9 نقاط
10 غزل المحلة 8 نقاط
11 طلائع الجيش 8 نقاط
12 الإسماعيلي 6 نقاط
13 حرس الحدود 6 نقاط
14 إنبي 6 نقاط
15 الجونة 6 نقاط
16 سموحة 5 نقاط
17 البنك الأهلي 5 نقاط
18 مودرن سبورت 4 نقاط

 

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة إقامة مباريات الدوري الممتاز في الساعة 4 و7 مساء بداية من الأسبوع الثامن، بدلا من الساعة 5 و8 مساء، وأجرت لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة تعديلات على مواعيد 4 مباريات من الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز، والخاصة بالأندية المشاركة في البطولات القارية، بعد تحديد المواعيد من جانب الكاف.

 

وتقرر إقامة لقاء بيراميدز وغزل المحلة يوم 15 يناير في الرابعة عصرا على استاد الدفاع الجوي، وتقام مباراة الأهلي والجونة يوم 15 يناير في السابعة مساء على استاد القاهرة الدولي وتقام مباراة الزمالك وحرس الحدود يوم 16 يناير في الرابعة عصرًا باستاد القاهرة الدولي.

وتقام مباراة المصري وفاركو يوم 16 يناير في السابعة مساء باستاد السويس الجديد.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

اتحاد الكرة يفتح اليوم باب القيد لفترة الانتقالات الشتوية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق