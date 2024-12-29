الفراخ البيضاء بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 29 ديسمبر 2024 04:26 صباحاً - أسعار الفراخ البيضاء.. شهدت أسعار الفراخ اليوم الأحد 29-12-2024 استقرارًا في بورصة الدواجن والسوق الاستهلاكية، عقب ارتفاعها الأخير بقيمة جنيهين، كما واصلت أسعار البيض استقرارها داخل الأسواق.

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أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأحد 29-12-2024

سجلت أسعار الفراخ البيضاء 75 جنيهًا للكيلو داخل المزرعة، بينما يبلغ سعر الكيلو للمستهلك 90 جنيهًا.

استقرت أسعار الفراخ الساسو، اليوم الأحد، لتسجل 84 جنيهًا في المزرعة، فيما سجل سعر الكيلو للمستهلك نحو 96 جنيهًا للكيلو.

بينما سجلت أسعار الفراخ البلدي داخل المزرعة، اليوم 126 جنيهًا للكيلو، بينما سجل سعر الكيلو في الأسواق 133 جنيهًا.

أسعار بورصة الدواجن اليوم الأحد 29-12-2024

سجل سعر كيلو البانيه اليوم الأحد 210 جنيهات، ويختلف سعر الكيلو من تاجر لآخر ومن منطقة سكنية لأخرى.

أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 29-12-2024

تراوح سعر الكتكوت الأهالي ما بين 27 و30 جنيهًا.

بينما تراوح سعر الكتكوت الشركات ما بين 32 و35 جنيهًا.

أسعار البط في مصر اليوم الأحد 29-12-2024

- يتراوح سعر كيلو البط الفرنساوي من 60 إلى 65 جنيهًا.

- سعر البط المولار، يتراوح من 65 إلى 75 جنيهًا.

- سجل سعر البط المسكوفى 100 جنيه.

أسعار البيض اليوم الأحد 29-12-2024

وصل سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم 150 جنيهًا جملة لتباع للمستهلك بنحو 155 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم الأحد 150 جنيهًا جملة لتباع للمستهلك بنحو 155 جنيهًا.

بلغ سعر كرتونة البيض البلدي اليوم الأحد 150 جنيهًا جملة وللمستهلك بنحو 160 جنيها.