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بالقاهرة والمحافظات.. مواقيت الصلاة اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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بالقاهرة والمحافظات.. مواقيت الصلاة اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

بالقاهرة والمحافظات.. مواقيت الصلاة اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 29 ديسمبر 2024 12:11 صباحاً - مواقيت الصلاة.. تتصدر مواقيت الصلاة محرك البحث باستمرار بسبب اهتمام المسلمين المستمر بالتعرف على مواعيد الصلاة لأدائها في أوقاتها، ولتنظيم مواعيد يومهم وفقا لهذه المواعيد، ولذلك نعرض لكم في السطور التالية مواقيت الصلاة في مصر اليوم ا الأحد 29 ديسمبر 2024، وفقا للهيئة العامة المصرية للمساحة.

مواقيت الصلاة في مصر

وتوفر الأسبوع لمتابعيها كل ما يخص مواقيت الصلاة في مصر، وذلك من خلال خدمة متقدمة تتيحها لمتابعيها في جميع المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنـــا.

مواقيت الصلاة في محافظات مصر اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024

مواقيت الصلاة في محافظة القـاهـرة

- يرفع أذان صلاة الفجر اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024، الموافق 27 جمادى الثانية 1446، في محافظة القـاهـرة، الساعة 5:17 ص

- يرفع أذان صلاة الظهر اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024، الموافق 27 جمادى الثانية 1446، في محافظة القـاهـرة، الساعة 11:57 م

- يرفع أذان صلاة العصر اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024، الموافق 27 جمادى الثانية 1446، في محافظة القـاهـرة، الساعة 2:45 م

- يرفع أذان صلاة المغرب اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024، الموافق 27 جمادى الثانية 1446، في محافظة القـاهـرة، الساعة 5:4 م

- يرفع أذان صلاة العشاء اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024، الموافق 27 جمادى الثانية 1446، في محافظة القـاهـرة، الساعة 6:27 م

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

- يرفع أذان صلاة الفجر اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024، الموافق 27 جمادى الثانية 1446، في محافظة المنصورة، الساعة 5:24 ص

- يرفع أذان صلاة الظهر اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024، الموافق 27 جمادى الثانية 1446، في محافظة الإسكندرية، الساعة 12:2 م

- يرفع أذان صلاة العصر اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024، الموافق 27 جمادى الثانية 1446، في محافظة الإسكندرية، الساعة 2:48 م

- يرفع أذان صلاة المغرب اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024، الموافق 27 جمادى الثانية 1446، في محافظة الإسكندرية، الساعة 5:6 م

- يرفع أذان صلاة العشاء اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024، الموافق 27 جمادى الثانية 1446، في محافظة الإسكندرية، الساعة 6:30 م

مواقيت الصلاة في مدينة طنطــا

- يرفع أذان صلاة الفجر اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024، الموافق 27 جمادى الثانية 1446، في محافظة طنطــا، الساعة 5:19 ص

- يرفع أذان صلاة الظهر اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024، الموافق 27 جمادى الثانية 1446، في محافظة طنطــا، الساعة 11:58 م

- يرفع أذان صلاة العصر اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024، الموافق 27 جمادى الثانية 1446، في محافظة طنطــا، الساعة 2:45 م

- يرفع أذان صلاة المغرب اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024، الموافق 27 جمادى الثانية 1446، في محافظة طنطــا، الساعة 5:3 م

- يرفع أذان صلاة العشاء اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024، الموافق 27 جمادى الثانية 1446، في محافظة طنطــا، الساعة 6:27 م

مواقيت الصلاة في مدينة المنصورة

- يرفع أذان صلاة الفجر اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024، الموافق 27 جمادى الثانية 1446، في محافظة المنصورة، الساعة 5:18 ص

- يرفع أذان صلاة الظهر اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024، الموافق 27 جمادى الثانية 1446، في محافظة المنصورة، الساعة 11:56 م

- يرفع أذان صلاة العصر اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024، الموافق 27 جمادى الثانية 1446، في محافظة المنصورة، الساعة 2:43 م

- يرفع أذان صلاة المغرب اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024، الموافق 27 جمادى الثانية 1446، في محافظة المنصورة، الساعة 5:1 م

- يرفع أذان صلاة العشاء اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024، الموافق 27 جمادى الثانية 1446، في محافظة المنصورة، الساعة 6:25 م

مواقيت الصلاة في مدينة الزقازيق

- يرفع أذان صلاة الفجر اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024، الموافق 27 جمادى الثانية 1446، في محافظة المنصورة، الساعة 5:17 ص

- يرفع أذان صلاة الظهر اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024، الموافق 27 جمادى الثانية 1446، في محافظة المنصورة، الساعة 11:56 م

- يرفع أذان صلاة العصر اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024، الموافق 27 جمادى الثانية 1446، في محافظة المنصورة، الساعة 2:43 م

- يرفع أذان صلاة المغرب اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024، الموافق 27 جمادى الثانية 1446، في محافظة المنصورة، الساعة 5:2 م

- يرفع أذان صلاة العشاء اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024، الموافق 22 جمادى الثانية 1446، في محافظة المنصورة، الساعة 6:25 م

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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