الصحة: تشغيل 10 وحدات لإذابة الجلطات الدماغية بمستشفيات الشرقية خلال 5 أشهر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 10:30 صباحاً - أعلنت وزارة الصحة والسكان، إنشاء وتشغيل 10 وحدات لإذابة الجلطات الدماغية، بمستشفيات محافظة الشرقية، في أقل من 5 أشهر، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى في جميع محافظات الجمهورية.

افتتاح أولى وحدات لإذابة الجلطات الدماغية بمحافظة الشرقية

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم افتتاح أولى وحدات لإذابة الجلطات الدماغية بمحافظة الشرقية في شهر أغسطس الماضي بمستشفى فاقوس المركزي، بينما تم تشغيل باقي الوحدات بمستشفيات “الزقازيق العام، وأبو كبير، والسعديين، وبلبيس، وأولاد صقر، وكفر صقر، وههيا، وديرب نجم، والحسينية المركزية”، وذلك في خلال عدة أسابيع.

وأكد «عبد الغفار» أن الجلطات الدماغية تعد ثالث أسباب الوفاة عالميا، والسبب الأول في الإصابة بالشلل، موضحا أن أبرز أعراض الجلطة الدماغية تتمثل في التلعثم أو إيجاد صعوبة في التحدث وفهم الآخرين، وفقدان الوعي، والشعور بخَدَر أو ضعف أو شلل في الوجه أو الذراع أو الساق، واضطرابات في الرؤية بإحدى العينين أو كلتيهما، أو ازدواجية في الرؤية، وصداع مصحوب بقيء ودوار واضطراب في الوعي، وقد يفقد المصاب توازنه أو يصعب عليه التحكم في الحركة.

إنقاذ حياة المرضى والمصابين بالجلطات الدماغية

ومن جانبه، أشار الدكتور هاني جميعة مدير مديرية الشئون الصحية بالشرقية، إلى أهمية هذه الوحدات في إنقاذ حياة المرضى والمصابين بالجلطات الدماغية، وخاصة حال التعامل مع المصاب خلال الأربع ساعات الأولى من الشعور بالأعراض.

وأضاف «جميعة» أن الشرقية أصبحت من المحافظات المتميزة في أعداد مراكز علاج الجلطات الدماغية، لافتا إلى تدريب الكوادر الطبية من الأطباء والتمريض والفنيين بمحافظة الشرقية، على كيفية التعامل مع حالات الإصابة بالجلطات الدماغية.

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