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طلعت فنكوش، حسن أبو الروس يخدع جمهوره بشأن جائزة الـ 5 ملايين دولار (صور) - أخبار كلمتك

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طلعت فنكوش، حسن أبو الروس يخدع جمهوره بشأن جائزة الـ 5 ملايين دولار (صور) - أخبار كلمتك

طلعت فنكوش، حسن أبو الروس يخدع جمهوره بشأن جائزة الـ 5 ملايين دولار (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 04:20 صباحاً - صدم الفنان حسن أبو الروس، الجمهور وذلك بعدما أعلن منذ أيام جائزة كبرى وقيمتها 5 ملايين دولار لمن يعرف من المطرب الذي يحيي معه الحفل ليلة رأس السنة.

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حفل حسن أبو الروس ليلة رأس السنة 

واتضح الأمر أنه نوع من الدعاية لحفله واستغلال التريند، حيث إنه نشر مجموعة صور برفقة شخص خلال حفله ومعهما شنطة مليئة بالدولارات لكنها لم تكن حقيقية بل مطبوع عليه صور “أبو الروس”.

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ومن ناحية أخرى كان قد أطلق حسن أبو الروس كليب أغنيته الجديدة "سيبك من كل الناس" على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به.

 

أغنية سيبك من كل الناس

الأغنية تم تصويرها في الإسكندرية ومن توزيع ناصر بيتس وكلمات إيفيل وحسن أبو الروس، ويعبر  حسن من خلالها عن الضغوطات التي مرت عليه في حياته الشخصية على نطاق العمل من كلام لمحاولة تحطيمه، ورسالة للشباب للمحاولة والمعافرة مهما كانت الضغوطات وكلام الناس عليهم.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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