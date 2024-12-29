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الرياضة - 08:06 - ما هو مصير سعر الذهب في 2025؟ - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:06 - ما هو مصير سعر الذهب في 2025؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:06 - ما هو مصير سعر الذهب في 2025؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 29 ديسمبر 2024 08:06 مساءً - سعر الذهب.. ما هو مصير الذهب في 2025 في ظل التقلبات السياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم؟ وما هو آخر تحديث لـ سعر الذهب اليوم الأحد؟ يطرح الكثير من المواطنين في الشارع المصري هذه الأسئلة، تزامنا مع اقتراب موعد رأس السنة 2025.

والإجابة هي ما أكده بعض الخبراء في الفترة الأخيرة أن العاملين المؤثرين على تحركات أسعار الذهب محليا سواء بالارتفاع أو الانخفاض في الوقت الحالي، هما سعر الدولار في البنوك، وسعر البورصة العالمية، ووفقا لذلك توقعوا استقرار سعر الذهب في عام 2025 عند مستويات سعره في نهاية 2024، لافتين إلى إمكانية تراجعه في حالة هدوء الأوضاع السياسية العالمية، كإنهاء الحرب في أوكرانيا أو التهدئة في غزة، ولكن أكد الخبراء أنه إذا تأزّمت الأوضاع مجددًا، فربما يرتفع الذهب إلى 3000 دولار للأونصة، حسبما ذكرت «سكاي نيوز عربية».

سعر الذهب في 2025
سعر الذهب

سعر الذهب

وفي السطور التالية تعرض كلمتك لمتابعيها كل ما يخص آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في محلات الصاغة المصرية خلال التعاملات المسائية نحو 4262.75 جنيه للبيع، 4240 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 22 في الصاغة المصرية

بلغ سعر الذهب عيار 22 اليوم الأحد في مساء التعاملات نحو 3907.5 جنيه للبيع، 3886.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب
آخر تحديث لـ سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21 بدون مصنعة

وصل سعر الذهب عيار 21 خلال التعاملات الختامية في محلات الصاغة إلى مستوى 3730 جنيها للبيع، 3710 جنيهات للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 18

أما سعر الذهب عيار 18 فسجل في مساء التعاملات نحو 3197.25 جنيه للبيع، 3180 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 14 في محلات الصاغة

وبالنسبة لـ سعر الذهب عيار 14 فوصل في مساء التعاملات إلى مستوى 2486.75 جنيه للبيع، 2473.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب
ما هو مصير سعر الذهب؟

سعر الذهب عيار 12

وسجل سعر الذهب عيار 12 في ختام التعاملات اليوم الأحد نحو 2131.5 جنيه للبيع، 2120 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 9

وبلغ سعر الذهب عيار 9 خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد نحو 1598.5 جنيه للبيع، 1590 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

أما سعر الجنيه الذهب فسجل في نهاية التعاملات نحو 29840 جنيه للبيع، 29680 جنيه للشراء، ويبلغ وزنه ثماني جرامات من عيار 21 الأكثر تداولا في مصر.

سعر الذهب في 2025
سعر الذهب

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر اليوم
سعر الذهب بيع شراء سعر الذهب عيار 24 4262.75 جنيه 4240 جنيه
سعر الذهب عيار 22 3907.5 جنيها 3886.75 جنيه
سعر الذهب عيار 21 3730 جنيها 3710 جنيها
سعر الذهب عيار 18 3197.25 جنيه 3180 جنيه
سعر الذهب عيار 14 2486.75 جنيه 2473.25 جنيه

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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