الرياضة - 08:46 - الأرصاد: تحسن الأحوال الجوية في هذا الموعد «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 29 ديسمبر 2024 08:46 مساءً - أوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة، مؤكدة أن هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية ستؤثر على معظم المحافظات.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم الأحد، إن المحافظات الساحلية وخاصة مطروح - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ، مناطق من دمياط ورفح والعريش ستشهد تساقط أمطار غزيرة مصحوبة بسحب رعدية.

حالة الطقس ليلة رأس السنة

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية: هذه الحالة ستستمر حتى يوم الثلاثاء (ليلة رأس السنة)، حيث ستتقدم الأمطار لتشمل بعض المحافظات الداخلية ولكنها لن تكون مؤثرة.

سبب انخفاض درجات الحرارة في هذه الأيام

وذكرت «غانم»، أن البلاد تتعرض حالياً لمنخفض جوي سطحي قادم من البحر المتوسط، وهو ما أدى إلى انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، مشيرة إلى أن نشاط الرياح يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، حيث تصل العظمى في القاهرة الكبرى إلى 17 درجة مئوية، بينما تنخفض الصغرى لأقل من 10 درجات مئوية.

موعد تحسن الأحوال الجوية

وتابعت الدكتورة منار غانم، أن الأحوال الجوية ستبدأ في التحسن بشكل كبير يوم الأربعاء المقبل، مشددة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة والكمامات لمرضى الجيوب الأنفية والحساسية، كما حذرت من التواجد بالقرب من المباني المتهالكة والأشجار والأعمدة ولوحات الإعلانات في ظل الرياح الشديدة.