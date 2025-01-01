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كيف أثرت أحداث المنطقة على أداء البورصات الخليجية خلال 2024؟ خبيرة تجيب - أخبار كلمتك

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كيف أثرت أحداث المنطقة على أداء البورصات الخليجية خلال 2024؟ خبيرة تجيب - أخبار كلمتك

كيف أثرت أحداث المنطقة على أداء البورصات الخليجية خلال 2024؟ خبيرة تجيب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 07:40 مساءً - قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، إن عام  2024  شهد أحداث جيوسياسية متوتره وضغوطات بيعية من قبل المحليين للمفاضلة بين بدائل  الاستثمار وتوقعات لنتائج أعمال متنامية قوبلت بخفض لمستوي التوقعات بسبب التصعيد المستمر في منطقة الشرق الأوسط والتي تعتبر الأعلى سخونة وتصاعد في الصراعات حيث جاءت أداء موشرات دول الخليج علي النحو التالي خلال  عام 2024.

 

سوق دبي خلال 2024

وأضاف أنه  عزز سوق دبي المالي من مكانته بالمركز الأول بين بورصات الخليج من حيث الأداء خلال تداولات العام  2024 , حيث ارتفع سوق دبي المالي بنسبة 27.07% خلال العام 2024.

بورصة الكويت ومسقط والسعودية 


تلتها بورصة الكويت بنسبة 4.84البحرين 1.25% ثم مسقط 0.83%والسعودية 0.58%.
 

أما عن ابرز العوامل المؤثرة في أداء بورصات الخليج القضايا الجيوسياسية تذبذب أسعار النفط وعدم وضوح خطة الفيدرالي حيال  سياسة التيسير النقدي وعدد مرات خفض أسعار الفائدة.

تداولات جلسة الإثنين 

وشهدت  أداء الأسواق الخليجية في جلسة الاثنين، ارتفاع  حيث مالت معظم مؤشرات الأسواق الخليجية على التواجد في المنطقة الخضراء.

ففي المملكه العربيه السعوديه

ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.47%وهي تقدر ب 47 نقطة ليصل إلى 11939 نقطة بقيم تداول تصل إلى مليار ريال.

وفي الإمارات

تواجدت مؤشرات الأسواق في المنطقة الخضراء حيث ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 5154 نقطة كما ارتفع مؤشر سوق أبو ظبي بنسبة 0.87%وهي تقدر ب 82نقطة ليصل إلى 9408 نقطة بقيم تداول إجمالية تتجاوز 4 مليار درهم.

 

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وفي الكويت

بعد سلسلة من الارتفاعات عاد مؤشر الكويت 50 إلى الانخفاض حيث انخفض بنسبة 0.30%وهي تقدر ب 21 نقطة ليصل إلى 6744 نقطة

بقيم تداول تجاوزت 45 مليون دينار.

تداولات الأسبوع الماضي 

وخلال الأسبوع مالت، الأسواق الخليجية  للتراجع؛ متأثرة بالاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط  وتذبذب أسعار النفط وبيانات الاقتصاد الأمريكي.


ففي المملكة العربية السعودية

أغلق المؤشر السعودي آخر جلسات الأسبوع عند مستوى 11859 نقطة بخسائر بلغت 33 نقطة ليواصل بذلك تراجعه للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 0.28%.


وفي قطر


وتراجع مؤشر بورصة قطر على مدار الأسبوع بنسبة 0.4% ليحقق ثاني خسارة أسبوعية على التوالي.

وفي الكويت

شهدت بورصة الكويت ارتفاعًا في المؤشر الأول بنسبة 0.9% على مدار الأسبوع حقق المؤشر الكويتي أعلى مكاسب أسبوعية في شهر ونصف.

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وفي الإمارات

تراجع مؤشر فوتسي أبوظبي بنسبة 0.4% في يوم الخميس مسجلًا ثاني خسائر يومية له على التوالي متأثرًا بانخفاض سهم العالمية القابضة بنسبة 1%،وانخفضت السيولة إلى 572 مليون درهم لتسجل أدنى مستوياتها منذ بداية العام الحالي،في حين ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.6% ليغلق فوق مستويات 5100 نقطة لأول مرة في أكثر من عقد بدعم من ارتفاع سهمي إعمار للتطوير وديو بنسبة 2% و1.5% على التوالي.

 

كما ارتفع سهم شعاع كابيتال بنسبة 5% ليسجل أعلى مستوى له في نحو 4 أشهر بعد أن وافق مجلس إدارة الشركة على صفقة مع أحد الدائنين الرئيسيين لإعادة هيكلة ديون بقيمة 208 ملايين درهم.

 

وارتفع مؤشر سوق دبي بأكثر من 25% منذ بداية العام الحالي متجهًا لتسجيل رابع مكاسب سنوية على التوالي.

 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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