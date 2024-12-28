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دنيا سمير غانم تروج لمسرحيتها الجديدة قبل عرضها في موسم الرياض - أخبار كلمتك

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دنيا سمير غانم تروج لمسرحيتها الجديدة قبل عرضها في موسم الرياض - أخبار كلمتك

دنيا سمير غانم تروج لمسرحيتها الجديدة قبل عرضها في موسم الرياض - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 28 ديسمبر 2024 08:40 مساءً - روجت الفنانة دنيا سمير غانم لمسرحيتها الجديدة “مكسرة الدنيا” والتي تعرض في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال أيام.

 

وكتبت دنيا سمير غانم في تدوينة لها عبر حسابها على إكس: مسرحية #مكسرة_الدنيا من ٣ إلى ٧ يناير على مسرح محمد العلى في موسم الرياض.

 

المسرحية بطولة دنيا سمير غانم، محمد ثروت، سامي مغاوري، وكرم عفيفي، وغيرهم. 

 

مسلسل عايشة الدور

وكانت تعاقدت الفنانة دنيا سمير غانم مع المنتج محمد السبكي على مسلسل “عايشة الدور ”، لتخوض به موسم دراما رمضان المقبل.

 

وتعود دنيا سمير غانم للكوميديا مرة أخرى بهذا العمل، حيث تظهر في ثوب بنت الذوات التي تتعرض للعديد من المواقف في قالب كوميدي.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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