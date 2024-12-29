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بعد حادثي كوريا الجنوبية وكندا، طائرة هولندية تخرج عن مسارها (صور) - أخبار كلمتك

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بعد حادثي كوريا الجنوبية وكندا، طائرة هولندية تخرج عن مسارها (صور) - أخبار كلمتك

بعد حادثي كوريا الجنوبية وكندا، طائرة هولندية تخرج عن مسارها (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 10:30 صباحاً - انحرفت  طائرة تابعة للخطوط الملكية الهولندية من طراز "بوينج 737-800" عن المدرج بعد هبوطها في مطار أوسلو تورب ساندفيورد، جنوب العاصمة النرويجية.

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 طائرة هولندية تخرج عن مسارها

وفقًا للتقارير، تم تحويل الرحلة التي كانت في طريقها إلى أمستردام، إلى المطار بسبب مشكلة هيدروليكية  بعد وقت قصير من الإقلاع من مطار أوسلو.

ولم تتلق خدمات الطوارئ أي تقارير عن إصابات بين الركاب البالغ عددهم نحو 182 شخصًا على متن الطائرة.  

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حادث طائرة مأساوي آخر في كوريا الجنوبية

ويأتي هذا الحادث في أعقاب حادث طائرة مأساوي آخر في  كوريا الجنوبية، حيث أدى انحراف طائرة عن المدرج لدى هبوطها في مطار موان الدولي جنوب كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، إلى تحطمها ومصرع غالبية ركابها الـ181.

كما شهد مطار "هاليفاكس الدولي" في مقاطعة نوفا سكوتيا الكندية مساء أمس السبت، حادثة هبوط اضطراري مرعبة لطائرة تابعة لشركة "طيران كندا"، وذلك بعد تعرضها لعطل أثناء الهبوط (عطل في عجلات الهبوط) ما أدى إلى انزلاقها على طول المدرج واشتعال النيران فيها دون وقوع إصابات خطيرة، وفق تقارير إعلامية.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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