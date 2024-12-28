مشاهير العرب - بعد وفاته.. تفاصيل أول لقاء بين نشوى مصطفى وزوجها محمد عماد «صور» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 28 ديسمبر 2024 08:21 مساءً - وفاة زوج نشوى مصطفى.. بعد زواج استمر لأكثر من 30 عاما، رحل عن عالمنا زوج الفنانة نشوى مصطفى في صمت دون الكشف عن تفاصيل الوفاة بعد أن جمعتهما علاقة زواج وحب استمرت لسنوات طويلة.

تفاصيل زواج نشوى مصطفى ومحمد عماد

وكان اللقاء الأول بين نشوى مصطفى وزوجها محمد عماد عقب عودته من أمريكا، حيث رغبت عائلته في زواجه، وقاموا بترشيح نشوى مصطفى له ولكن بخطة معينة، حيث كانت شقيقته صديقة مقربة لشقيقتها، ومن ثم قاموا بدعوتها لعيد ميلاد منظم ولكنها رفضت في البداية، ليخبروها بالحقيقة أن ذلك العيد ميلاد لكي ترى شقيقها.

وبحسب تصريحات تلفزيونية، تابعت نشوى مصطفى: «لما شاهدت عماد، أنا اللي خطبته، هو كان عايش في أمريكا، ومامته كانت عايزة تزوجه واحدة مصرية علشان تجيبه مصر، وأنا كنت كبيرة أخواتي، وكنت مثلت في مسلسلات مثل ضمير أبلة حكمت».

وأضافت: «أختي وأخت عماد كانوا زملاء في الجامعة، وكان هو نازل من أمريكا، فعملوا كأن في عيد ميلاد، وتواصلت معاهم وقلت لهم مش هاجي عيد الميلاد، فاتصلت أخته بيا وقالت لي إحنا أجلنا عيد الميلاد عشان خاطرك».

وتابعت: «قلت لها ازاي، قالت لي: عيد الميلاد كان حركة عشان عماد يشوفك، فقررت إني أروح لهم البيت وفضلت منتظراه لمدة ربع ساعة».

واردفت: «دخلت له الأوضة وقلت له أنا منتظراك بقالي ربع ساعة والمفروض تيجي تشوفني لأن أنا اللي جايبني عشان تتفرج عليها، اتصدم من كلامي وهو كان متأخر عليا عشان بيشوف ماتش الزمالك».

كما واصلت: «من ساعة ما شوفته وحصل قبول بينا في أشياء كثيرة وبعدها حصل الزواج وكنت المفروض أسافر معاه أمريكا».

وفاة زوج نشوى مصطفى

وأعلنت الفنانة نشوى مصطفى، وفاة زوجها محمد عماد، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، دون الكشف عن تفاصيل الوفاة.

كما طالبت نشوى مصطفى عبر صفحتها من الجميع حضور جنازة زوجها، قائلة: «اللي بيحب ربنا يجى يصلى صلاة الجنازة على زوجى ونور عينى وحبيبى وسترى وأبو ولادى».

وتابعت نشوى مصطفى: «تعالو والنبى مسجد حسن الشربتلى صلاة الضهر، ابوس ايديكم عايزة ناس كتير تيجى والنبى، اللّه يراضيكم تعالو كلكم، ادعو له بالرحمة وادعولى أنا وولاده بالصبر والثبات، مسجد حسن الشربتلى التجمع الخامس، حتلاقوه على جوجل ماب».