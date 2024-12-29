الرياضة - 11:36 - «ودعت البورش».. القصة الكاملة لقضايا سما المصري من خدش الحياء إلى الإفراج - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 29 ديسمبر 2024 11:36 صباحاً - سما المصري.. سنوات قضتها سما المصري بين جدران السجون، وأروقة المحاكم، بعد توجيه اتهامات عديدة ضدها منها التحريض على الفسق والفجور، ونشر فيديوهات خادشة للحياء، فضلًا عن الإغراء بالدعارة، والتعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، حتى تم الانتهاء من إجراءات الإفراج عنها بعد قضاء فترة العقوبة، ونعرض في السطور التالية القصة الكاملة لقضية سما المصري.

القبض على سما المصري

في البداية، ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على الراقصة سامية أحمد عطية عبد الرحمن، الشهيرة بـ «سما المصري»، وأمر النائب العام بحبسها، على خليفة اتهامها بنشر صور ومقاطع فيديو مصوره لها خادشة للحياء العام، ومخالفة للقيم والعادات، كما أنها تتعمد ارتكاب أفعال فاضحة، وإعلانها بالطرق المتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، وتعديها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري.

الأحكام الصادرة ضد سما المصري

وقضت محكمة الاستئناف، بحبس الراقصة سما المصري سنتين، مع إلزامها بدفع غرامة مالية قدرها 300 ألف جنيه، بتهمة التحريض على الفسق والفجور، من خلال نشر صور وفيديوهات خادشة للحياء.

ومن جانبها، استأنفت النيابة العامة على حكم حبس الفنانة سما المصري، سنتين بتهمة التحريض على الفسق والفجور، وعقب ذلك، قضت محكمة النقض بزيادة العقوبة على سما المصري، وحكمت بحبسها 3 سنوات وغرامة 400 ألف جنيه، بدلًا من سنتين وغرامة 300 ألف جنيه.

كما قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بحبس الراقصة سما المصري، 6 أشهر في اتهامها بسب وقذف الإعلامية ريهام سعيد، بالإضافة إلى حكم أخر بحبسها سنة لاتهامها بالتعدي على القيم الأسرية.

وبدوره، قدم محامي سما المصري، بطلب إلى محكمة القضاء الإداري بإخلاء سبيلها بعدما نفذت الطاعنة 3 أحكام قضائية صادرة ضدها بعد إدانتها بالتعدي على القيم والمبادئ الأسرية والمجتمعية، والسب والقذف.

الإفراج عن سما المصري

وبعد قضاء الراقصة سما المصري مدة عقوبتها المقررة، التي بلغت 4 سنوات ونصف، كشف مصدر مطلع على سير القضية، لـ كلمتك أنه تم الإفراج عن سما مصري بشكل رسمي في يوم 26 ديسمبر 2024، لافتا إلى أنها الآن في منزلها، وأنه بناءً على حديثه معها فإنها تريد الاختفاء لمدة أسبوع كي تستريح من فترة الحبس، ثم تعود مرة أخرى للظهور الإعلامي والحديث عن مستقبلها.