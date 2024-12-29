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الرياضة - 11:36 - عيار 18 بـ 3201 جنيه.. سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:36 - عيار 18 بـ 3201 جنيه.. سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:36 - عيار 18 بـ 3201 جنيه.. سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 29 ديسمبر 2024 11:36 صباحاً - سعر الذهب الآن.. استقر سعر الذهب بـ منتصف تعاملات اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024 في سوق الصاغة بـ مصر، وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3201.5 جنيه للبيع، 3184.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب اليوم وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

الذهب
سعر الذهب

سعر الذهب في مصر

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن “31.1 جرام” كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

سعر الذهب اليوم
سعر الذهب

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24 اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024، سجل نحو 4268.5 جنيه للبيع، و4245.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 22 اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024، سجل نحو 3912.75 جنيه للبيع، 3892 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024، سجل نحو 3735 جنيها للبيع، 3715 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024، سجل نحو 3201.5 جنيه للبيع، 3184.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 14 اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024، سجل نحو 2490 جنيها للبيع، 2476.75 جنيه للشراء.

الذهب
سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 12

سعر الذهب عيار 12 اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024، سجل نحو 2134.25 جنيه للبيع، و2122.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سعر الذهب عيار 9 اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024، سجل نحو 1600.75 جنيه للبيع، 1592.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024، سجل نحو 29880 جنيها للبيع، 29720 جنيها للشراء.

سعر أوقية الذهب

سعر الذهب عالميا اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024، سجل نحو 2622.52 دولار للبيع، و2621.2 دولار للشراء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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