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مشاهير العرب - إلهام شاهين توجه رسالة لـ كارول سماحة بعد احتفالهما بالكريسماس «صورة» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - إلهام شاهين توجه رسالة لـ كارول سماحة بعد احتفالهما بالكريسماس «صورة» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - إلهام شاهين توجه رسالة لـ كارول سماحة بعد احتفالهما بالكريسماس «صورة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 04:01 مساءً - وجهت الفنانة إلهام شاهين، رسالة للنجمة اللبنانية كارول سماحة، اليوم الأربعاء، وذلك بعد احتفالهما بالكريسماس.

وشاركت إلهام شاهين، عددا من اللقطات عبر حسابها على «إنستجرام» من احتفالهما بالكريسماس، وعلقت عليها قائلة: «أجمل حفل كريسماس كل سنة مع أجمل أصدقائي، في منزل أصدقائي وإخوتي الغاليين جدا على قلبي، د.وليد مصطفى و زوجته الجميلة الفنانة كارول سماحة».

وأضافت: «بحبكم من كل قلبي وبتمنى لكم كل الخير، وسميرة سعيد منوره الدنيا، و إيناس شاهين كمان، ليله حلوة بوجود كل الحلوين، سنة حلوة يا رب على الجميع».

آخر أعمال إلهام شاهين

وكان مسلسل حكاية ألفريدو، هو آخر أعمال الفنانة إلهام شاهين، وشارك في بطولته كوكبة من النجوم أبرزهم: أحمد فهمي، ندى موسى، أمير شاهين، إيمان السيد، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج عصام نصار.

أحداث مسلسل ألفريدو

ودارت أحداثه حول فريد، الذي يثير الدهشة بسبب عمله طبيبًا وشيفًا في نفس الوقت، في حين تظهر سوسو (إلهام شاهين) التي تمتلئ حياتها بالأسرار، في حياة فريد، وتستمر الأحداث في الكشف عن المزيد في حياتهما وعلاقتهما بمن حولهما.

يذكر أن العمل مأخوذ عن رواية 55 مشكلة حب، للكاتب مصطفى محمود، حيث حققت الحكاية نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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