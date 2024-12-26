مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهة ليفربول ضد ليستر سيتي والأهلي والمصري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 26 ديسمبر 2024 02:40 صباحاً - مباريات اليوم، تقام اليوم الخميس عدد من المباريات الهامة في مختلف المسابقات والدوريات العالمية، أبرزها الدوري المصري والدوري الإنجليزي.
وتقام اليوم المباريات التالية:
مباريات اليوم في الدوري المصري
سموحة × غزل المحلة - 5 مساءً | أون تايم سبورت 2
البنك الأهلي × سيراميكا كليوباترا - 5 مساءً | أون تايم سبورت 1
المصري × الأهلي - 7 مساءً | أون تايم سبورت 1
بتروجت × الجونة - 7 مساءً | أون تايم سبورت 1
مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي × إيفرتون - 2:30 ظهرًا | بي إن سبورت 1
بورنموث × كريستال بالاس - 5 مساءً | بي إن سبورت 5
نيوكاسل × أستون فيلا - 5 مساءً | بي إن سبورت 3
نوتينجهام فورست × توتنهام - 5 مساءً | بي إن سبورت 2
ساوثامبتون × وست هام يونايتد - 5 مساءً | بي إن سبورت 4
تشيلسي × فولهام - 5 مساءً | بي إن سبورت 1
وولفرهامبتون × مانشستر يونايتد × 7:30 مساءً | بي إن سبورت 1
ليفربول × ليستر سيتي - 10 مساءً | بي إن سبورت 1
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