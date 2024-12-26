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مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهة ليفربول ضد ليستر سيتي والأهلي والمصري - أخبار كلمتك

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مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهة ليفربول ضد ليستر سيتي والأهلي والمصري - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهة ليفربول ضد ليستر سيتي والأهلي والمصري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 26 ديسمبر 2024 02:40 صباحاً - مباريات اليوم، تقام اليوم الخميس عدد من المباريات الهامة في مختلف المسابقات والدوريات العالمية، أبرزها الدوري المصري والدوري الإنجليزي.

وتقام اليوم المباريات التالية:

مباريات اليوم في الدوري المصري

سموحة × غزل المحلة - 5 مساءً | أون تايم سبورت 2

البنك الأهلي × سيراميكا كليوباترا - 5 مساءً | أون تايم سبورت 1

المصري × الأهلي - 7 مساءً | أون تايم سبورت 1

بتروجت × الجونة - 7 مساءً | أون تايم سبورت 1

 

مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي × إيفرتون - 2:30 ظهرًا | بي إن سبورت 1

بورنموث × كريستال بالاس - 5 مساءً | بي إن سبورت 5

نيوكاسل × أستون فيلا - 5 مساءً | بي إن سبورت 3

نوتينجهام فورست × توتنهام - 5 مساءً | بي إن سبورت 2

ساوثامبتون × وست هام يونايتد - 5 مساءً | بي إن سبورت 4

تشيلسي × فولهام - 5 مساءً | بي إن سبورت 1

وولفرهامبتون × مانشستر يونايتد × 7:30 مساءً | بي إن سبورت 1

ليفربول × ليستر سيتي - 10 مساءً | بي إن سبورت 1

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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