التشكيل الرسمي لمباراة وست هام وساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

التشكيل الرسمي لمباراة وست هام وساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

عاجل:اسرائيل:ابلغنا هذه الدولة بالضربة العسكرية على صنعاء - أخبار كلمتك

عاجل:اسرائيل:ابلغنا هذه الدولة بالضربة العسكرية على صنعاء - أخبار كلمتك

عاجل:انباء عن سقوط قتلى بغارات صنعاء واسرائيل تكشف المواقع المستهدفة - أخبار كلمتك

عاجل:انباء عن سقوط قتلى بغارات صنعاء واسرائيل تكشف المواقع المستهدفة - أخبار كلمتك

عاجل:اسرائيل الضربة العسكرية على صنعاء غير مسبوقة والحوثيين سيدفعون الثمن - أخبار كلمتك

عاجل:اسرائيل الضربة العسكرية على صنعاء غير مسبوقة والحوثيين سيدفعون الثمن - أخبار كلمتك

عاجل:شاهد اول صورة للغارة التي استهدفت صنعاء قبل قليل - أخبار كلمتك

عاجل:شاهد اول صورة للغارة التي استهدفت صنعاء قبل قليل - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:26 - سيارة واحدة لمدة 5 سنوات.. قرار جديد بشأن استيراد السيارات للاستعمال الشخصي - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:26 - سيارة واحدة لمدة 5 سنوات.. قرار جديد بشأن استيراد السيارات للاستعمال الشخصي - أخبار كلمتك

رئيس الأعلى للإعلام يبحث سبل التعاون مع وفد شركة هواوي الصينية - أخبار كلمتك

رئيس الأعلى للإعلام يبحث سبل التعاون مع وفد شركة هواوي الصينية - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يوجه باستمرار العمل على إنهاء مشروعات تطوير قناة السويس - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يوجه باستمرار العمل على إنهاء مشروعات تطوير قناة السويس - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يتابع إجراءات تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يتابع إجراءات تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء - أخبار كلمتك

مصر وتايلاند توقعان مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة تجارية مشتركة - أخبار كلمتك

مصر وتايلاند توقعان مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة تجارية مشتركة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

مجلس التعاون الخليجي: نتطلع لنجاح الوساطة المصرية القطرية في غزة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مجلس التعاون الخليجي: نتطلع لنجاح الوساطة المصرية القطرية في غزة - أخبار كلمتك

مجلس التعاون الخليجي: نتطلع لنجاح الوساطة المصرية القطرية في غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 26 ديسمبر 2024 02:21 مساءً - أكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، خلال الاجتماع الاستثنائي الـ (46)، على وقوف مجلس التعاون الثابت والدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق والدفاع عن حقوقه المشروعة.

الإفراج عن الرهائن والمحتجزين

وأعرب في بيانه الختامي الصادر اليوم الخميس، عن تطلع دول المجلس لنجاح جهود الوساطة المصرية القطرية الأمريكية للإفراج عن الرهائن والمحتجزين.

التوصل الى وقف فوري ودائم وشامل لإطلاق النار

وشدد على ضرورة التوصل الى وقف فوري ودائم وشامل لإطلاق النار، وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، وفتح جميع المعابر بشكل فوري ودون شروط، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والإمدادات الطبية لتلبية الاحتياجات الأساسية لسكان قطاع غزة.

مجلس التعاون الخليجي الـ 46 الاستثنائي

جدير بالذكر أنه انطلق فى دولة الكويت، اليوم الخميس، اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الـ 46 الاستثنائي، لبحث مستجدات الأوضاع السياسية في الساحة السورية ودعم بناء دولة سوريا الجديدة، وتكريس استقرارها ووحدتها، والقضاء على تهريب الكبتاجون إلى دول الخليج، بجانب تفعيل الاتفاقيات الأمنية والسياسية والاقتصادية مع الإدارة السياسية الجديدة، في خضم المرحلة المفصلية في تاريخ البلاد.

بدء الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي في الكويت

اجتماع استثنائي لدول مجلس التعاون الخليجي في الكويت لبحث الوضع في سوريا

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

مجلس التعاون الخليجي يشيد بالخطوات الإيجابية للحكومة السورية المؤقتة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق