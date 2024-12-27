وشهد شاهد من أهلها، نجم الأهلي يخالف خبراء التحكيم ويكشف موقفه في ضربة جزاء المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 04:05 صباحاً - قال ياسر ريان نجم النادي الأهلي السابق، إن مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة يدخل المباريات بتشكيل خاطئ وأداء الفريق ضعيف في الشوط الأول.

وتابع ياسر ريان خلال تواجده ضيفًا على برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: "الأهلي يدخل في المباراة في الشوط الثاني بعد قراءة كولر لمجريات المباراة والتعديل في شكل الفريق، يعود لمستواه الطبيعي بعد تغير طريقة لعب خط الوسط والاعتماد على إمام عاشور أو محمد مجدي أفشة في الهجوم".

وأكمل:" من وجهة نظري كلاعب كرة قدم إن المصري يستحق ركلة جزاء على محمد الشناوي لكن خبراء التحكيم بكل تأكيد رأيهم يُحترم وهم يتحدثون من جانب القانون".

واستطرد: "علي ماهر أخطأ في طريقة لعبه الهجومية أمام الأهلي وكان عليه الاعتماد على المرتدات".

واردف:" النادي الأهلي يمتلك في كل خط أكثر من بديل وهذا يساعد كولر، والسويسري من أفضل المدربين في تاريخ القلعة الحمراء".

الزمالك وركلة جزاء أمام الجيش

واختتم: "الزمالك أيضًا استحق ركلة جزاء في مباراته أمام طلائع الجيش لصالح محمد حمدي بعد تدخل قوي من الحارس محمد شعبان".

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