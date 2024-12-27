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مشاهير العرب - قبل عرضه.. تفاصيل شخصية محمد الشرنوبي في «إقامة جبرية» | فيديو - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - قبل عرضه.. تفاصيل شخصية محمد الشرنوبي في «إقامة جبرية» | فيديو - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - قبل عرضه.. تفاصيل شخصية محمد الشرنوبي في «إقامة جبرية» | فيديو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 27 ديسمبر 2024 08:16 مساءً - كشفت الصفحة الرسمية لـ watch it، عبر حسابها بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن تفاصيل شخصية محمد الشرنوبي ضمن أحداث مسلسل إقامة جبرية، اليوم الجمعة، وذلك استعدادا لانطلاقته الفترة المقبلة.

وشاركت watch it، عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام» البرومو التشويقي لشخصية محمد الشرنوبي ضمن أحداث إقامة جبرية، مشيرة إلى أنه سيقدم شخصية تدعى يوسف، ومن المفترض أن يكون على علاقة بالفنانة هنا الزاهد ضمن أحداث العمل، ومن صفاته أنه سيكون مثالي في كل شئ معها، لتتصاعد الأحداث في هذا الإطار.

قصة مسلسل إقامة جبرية

تدور أحداث مسلسل إقامة جبرية في إطار من الإثارة والتشويق، حول مجموعة من الأشخاص المحتجزين في مكان واحد وسط ظروف غامضة، مع تصاعد الأحداث وزيادة التوتر بين الشخصيات، تبدأ الأسرار بالانكشاف، ويعرض المسلسل في عشر حلقات،

كما تقوم هنا الزاهد بدور صيدلانية تعاني من أزمة نفسية في التعامل مع الرجال، وتسعى الطبيبة النفسية «صابرين» ووالدة محمد الشرنوبي، إلى مساعدتها، بينما يؤدي محمد الشرنوبي دور بطل عالمي في السباحة.

أبطال مسلسل إقامة جبرية

ويأتي مسلسل إقامة جبرية من بطولة كلا من هنا الزاهد، محمد الشرنوبي، ومحمد الشرنوبي، صابرين، محمود البزاوي، ثراء جبيل، عايدة رياض، ومن من إخراج أحمد سمير فرج وتأليف أحمد عادل..

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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