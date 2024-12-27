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ديل بييرو يفوز بجائزة أفضل مسيرة في حفل جلوب سوكر - أخبار كلمتك

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ديل بييرو يفوز بجائزة أفضل مسيرة في حفل جلوب سوكر - أخبار كلمتك

ديل بييرو يفوز بجائزة أفضل مسيرة في حفل جلوب سوكر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 08:00 مساءً - حصل الإيطالي المخضرم، أليساندرو ديل بييرو، نجم يوفنتوس ومنتخب إيطاليا السابق، مساء اليوم الجمعة، على جائزة أفضل مسيرة، خلال حفل توزيع جوائز جلوب سوكر.

تعليق ديل بييرو على جائزة جلوب سوكر

ونال ديل بييرو الجائزة تقديرا لمسيرته الرائعة في كرة القدم، والتي شهدت تتويجات عديدة له مع يوفنتوس والمنتخب الإيطالي، على رأسهم كأس العالم 2006.

وقال أليساندرو، خلال الحفل: "إنه لشرف لي أن أحصل على هذه الجائزة، أنا سعيد للغاية".

وتلقى المهاجم السابق سؤالا حول إمكانية العودة لنادي يوفنتوس والعمل بالنادي، وعن ذلك أجاب: "ما زلت من مشجعي يوفنتوس".

وأضاف: "إنه أمر فريد من نوعه، الارتباط بالجماهير، مع النادي في النادي، لدي الكثير من الاحترام لهم وما زلنا نتطلع للأمام".

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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