مشاهير العرب - بعد تعرضه لـوعكة صحية.. ألفت عمر تستغيث وتطلب الدعاء لوالدها «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 27 ديسمبر 2024 08:16 مساءً - كشفت الفنانة ألفت عمر، عن حزنها لتعرض والدها لوعكة صحية مفاجئة ودخوله العناية المركزة، اليوم الجمعة، مطالبة الجمهور بالدعاء له، مشيرة إلى عدم استقرار حالته الصحية.

وكانت ألفت عمر، خرجت في بث مباشر عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تطالب من خلاله المتابعين بالدعاء لوالدها، قائلة: «أنا أول مرة أطلع لايف واتكلم في حاجة شخصية، بتمنى من كل اللي يشوف الفيديو دا يعمله شير».

أضافت: «لأن بابا حالته الصحية حرجة وهو على جهاز التنفس الصناعي لكن فيه أمل، عايزاكوا تدعوله، وتشيروا الفيديو دا ويوصل لأكبر عدد من الناس، وبالنسبة الناس اللي تعرفني أي قيمة أو مبدأ موجودين عندي بابا اللي علمهالي».

آخر أعمال ألفت عمر

الجدير بالذكر، أن آخر أعمال ألفت عمر مشاركتها في فيلم «بعد الشر» من بطولة الفنان علي ربيع الذي عرض مرخرا، وذلك بالتعاون مع باقة كبيرة من النجوم، أبرزهم، ميرنا نور الدين، أوس أوس، رنا رئيس، بيومى فؤاد، عمرو عبد الجليل، سليمان عيد، هالة فاخر وشيرين وضيفة الشرف ملك قورة، تأليف أمين جمال ووليد أبوالمجد، إخراج أحمد عبد الوهاب.

ألفت عمر تتعرض لوعكة صحية

وفي وقت سابق، كشفت أُلفت عمر، عن تعرضها لوعكة صحية في الفترة الماضية، مشيرة إلى أنها مرت بفترة عصيبة بسبب الضغوط العصبية التي تتعرض لها في مهنة التمثيل.

وكتبت الفنانة ألفت عمر، منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التوصل الاجتماعي «فيسبوك» قالت فيه: صباح الفل، لما كتير سألونى إيه اللى حصلى، قلت اقولكم، طلع عندى كسل فى الغده الدرقية نتيجةً حرق الاعصاب والدم فى الشغلانه دى والغده بتعصبك وبتحجز الميه تحت الجلد وبتعطل الحرق فى الجسم مهما عملت دايت مش هتخس وترجع ذى ماكنت».